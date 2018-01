Broken News

Dansk Sprognævns udflytning til Bogense giver store sproglige besparelser. Men også risiko for udenrigspolitisk krise.

Som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser får Dansk Sprognævn adresse i Bogense, og ud over at udløse lokal jubel, kan det betyder store sproglige besparelser. Med den fysiske flytning af sprognævnet fra Østerbro i København til Torvet i Bogense, flytter nemlig også det såkaldte lingualnulpunkt Det vil sige, at i stedet for at basere sig på den udkantsdialekt, der tales i og omkring hovedstaden, vil fynsk blive det standardmål, alle danske sprogbrugere skal rette sig ind efter.

Store besparelser

- Tag bare et ord som "ged", hvor man vil kunne spare op mod to tredjedele af bogstaverne, siger seniorsprogvogter Anne Bæk Carlsen, Dansk Sprognævn. Hun nævner også en række sjællandske byer, der skal vænne sig til navne som: Birkrø, Solrø og Hehusne. - For Milfart er det slut-prut med at bliver gjort til grin af engelsktalende, og Fyns største by vil kunne spare en tredjedel af bogstaverne, når den skal staves som den udtales: Onse, tilføjer Anne Bæk Carlsen.

Hjælp fra Harske Hubbi

En betydningsfuld opgave for sprognævnet bliver at revidere Dansk Retskrivningsordbog. Her har man det held, at sprogforsker og dj, Harske Hubbi fra Snave, kort før jul udsendte en opdateret fynsk-dansk ordbog. - Vi tænker os at basere en hurtig førsteudgave af den nye retskrivningsordbog på Hubbis liste over korrekt fynsk udtale af ord som fiskal, utidi og språu. Senere reviderede udgaver af Retskrivningsordbogen vil blive ajourført ved hjælp af lydoptagelser med Steen Dahlstrøm fra Middelfart, Eskild fra Svendborg og Smadremanden fra Otterup, siger ordbogsredaktør Anders Bo Clausen. Danske skoleelever får det også lettere, når den kendte alfabetsang om at "28 streger skal der stå" endelig komme til at passe, da det 29. bogstav, W, ikke findes på fynsk.

Kritik og store opgaver