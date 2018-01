Statsjob. Velkommen til Miljøstyrelsen

Stort cadeau til regeringen for dens decentrale initiativer med flytning af statslige arbejdspladser, hvor Odense bliver tildelt Miljøstyrelsen med 440 arbejdspladser.

Jeg sender i den forbindelse også en venlig tanke til energiminister Lars Christian Lilleholt, der godt nok er hele landets minister, men som ikke glemmer den by og den ø, hvor han er valgt.

Miljøstyrelsens flytning til Odense forekommer logisk og naturligt, så den kommer til at ligge midt i landet. Forhåbentligt vil de fleste af medarbejderne flytte med til Odense, når de nu får tid til at sunde sig. Med hensyn til bosætning i det fynske vil medarbejderne kunne få reduceret boligudgifterne væsentligt - til langt under det halve.

I mit stille sind vil jeg håbe, at byrådet i Odense tager ved lære af regeringen og skænker lokal- og yderområderne i kommunen større opmærksomhed. Hvis man vil tiltrække børnefamilier og flere erhvervsaktive, så skal netop yderområderne opgraderes og promoveres, for det er her, tilflyttere har muligheder for at etablere sig i bolig til rimelige priser. Odense er meget mere end city.