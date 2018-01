De to fynske folketingsmedlemmer Trine Bramsen (S) og Erling Bonnesen (V) kalder det en god dag for Sydfyn, når den får tildelt 64 statslige arbejdspladser. Det er fint at komme på landkortet, mener begge, der dog ikke stiller sig tilfredse endnu.

Svendborg: I dag skal vi glæde os. I morgen kæmper vi videre. Sådan stiller de to fynske folketingsmedlemmer, Trine Bramsen (S) og Erling Bonnesen (V), sig oven på nyheden om, at 64 statslige arbejdspladser flyttes til Sydfyn som en del af regeringens plan "Bedre Balance II", hvor i alt 1800 statslige arbejdspladser flytter ud af hovedstadsområdet og rundt omkring i landet. Dermed kom Svendborg ind i regeringens plan efter i første omgang at være forbigået. Det er naturligvis glædeligt, mener Bramsen. - Det er noget, borgmestre og folketingsmedlemmer på tværs af partier i fællesskab har kæmpet for i lang tid. Så det er en god dag, og jeg synes, man skal huske at glæde sig, hver gang man får noget. Alternativet var, at vi ikke havde fået noget, lyder det fra Bramsen. Det samme mener folketingskollega Erling Bonnesen, der også har kæmpet for samme sag og heller ikke har noget imod at tage sin del af æren. - Det er godt. Jeg har om nogen slået i bordet for, at Svendborg og Sydfyn skulle tilgodeses i den her runde, og det må vi sige, at det er sket. Fyn som helhed - herunder Svendborg - er fornuftigt tilgodeset. Det kan vi kun være tilfredse med, siger Erling Bonnesen. - Man kan altid ønske sig mere, men det vigtige er, at vi kom på landkortet. Der er jo andre steder i landet, som endnu ikke har fået noget. Så jeg synes, vi skal glæde os nu og tage det som et afsæt til det videre arbejde.

Passer godt ind

Det, der rykker til Svendborg, er dele af Skattestyrelsen (18 arbejdspladser), dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (18 arbejdspladser) og dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (28 arbejdspladser). Trine Bramsen og Erling Bonnesen hæfter sig især ved, at styrelserne, der har med uddannelse at gøre, kommer til Sydfyn. - Det spiller godt ind med det, Svendborg har brugt som et satsningsområde, siger Erling Bonnesen, mens Trine Bramsen tilføjer: - De passer godt ind i det uddannelsesmiljø, der er her. Vi er nogle af dem i landet, som har flest lærere og flest efterskoler, og vi har en tradition for at have et stærkt uddannelsesmiljø, siger Trine Bramsen. - På den måde er det her en god platform, som vi kan bygge videre på i forhold til at gøre Sydfyn til Danmarks uddannelsescentrum, og dér tror jeg, at vi vil stå godt, hvis vi fokuserer på at få flere uddannelsesinstitutioner til Sydfyn, siger Bramsen. Ingen af de to mener, at det har afgørende betydning, at det "kun" er dele af og ikke hele styrelser, som rykker til Sydfyn. - Det vigtigste er, at vi får noget, som der er potentiale i, og som på sigt kan føre til endnu flere arbejdspladser. Og det mener jeg, vi kan med de her styrelser, siger Trine Bramsen.

Ikke slut