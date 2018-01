- Det betyder samlet set meget for Fyn, at der kommer flere arbejdspladser, og det er grundlæggende godt for Odense at få flere akademiske arbejdspladser til byen. Det har vi arbejdet på i flere år, fordi vi i forhold til vores størrelse og profil burde have flere. Det gavner vores strategi om at fastholde flere efter studierne og betyder helt vildt meget for universitetet og byens studerende. Også i forhold til studiejobs, siger Peter Rahbæk Juel.

- Vi skal vise dem, at Odense og Fyn er et rigtig godt sted at være. At der er vand og natur, en storby med puls og festivaler og en robotklynge, der buldrer fremad med gode jobmuligheder for ægtefæller. Men vi skal ikke forvente, at alle flytter til Odense straks. Peter Rahbæk Juel (S), borgmester

Der sidder lige nu medarbejdere i Miljøstyrelsen, der ikke er lige så begejstrede som dig. Hvad vil kommunen gøre for at sikre en god flytning?

- Jeg har stor forståelse for, at de sidder og er lidt slukørede i Miljøstyrelsen på Østerbro, for flytningen af arbejdspladser har konsekvenser også for familien. Sådan ville jeg også selv have det. Men vi skal vise dem, at Odense og Fyn er et rigtig godt sted at være. At der er vand og natur, en storby med puls og festivaler og en robotklynge, der buldrer fremad med gode jobmuligheder for ægtefæller. Men vi skal ikke forvente, at alle flytter til Odense straks. Nogle vil flytte med det samme, nogle vil se tiden lidt an, og andre vil pendle.

Men hvis de fleste bliver pendlere, får Odense ikke meget gavn af flytningen?

- Nej, det er rigtigt. Men jeg ville heller ikke bare lige selv sætte mit hus til salg. Og hvis bare 250 flytter, så har vi potentielt set 500 borgere, der kan bringe mere arbejdskraft til byen - det skriger erhvervslivet efter - og som kan bidrage med skatteindtægter til den velfærd, vi gerne vil styrke. Nu skal vi rulle den røde løber ud, understreger Peter Rahbæk Juel.

Der er endnu ingen præcis dato for flytningen, og ifølge borgmesteren er det endnu heller ikke besluttet, hvor Miljøstyrelsen placerer den nye Odense-adresse.

- Vi skal sætte os ned og lytte til deres eksakte behov, men vi har masser af muligheder, mener Rahbæk Juel.

Hvor er det for eksempel?

- Jeg vil ikke begynde at gætte, før vi kender deres behov.