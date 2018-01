Fra 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i én styrelse med ansvar for miljøet. Den nye styrelse viderefører navnet Miljøstyrelsen

Chokket var til at tage at føle på, efter medarbejderne i Miljøstyrelsen onsdag måtte se i øjnene, at de skal flytte endnu en gang. Nu ikke til en anden adresse i København, men til Odense. 440 ansatte skal flyttes fra Haraldsgade på Østerbro i København til en ny lokalitet i Odense, og det blev af mange opfattet som en "de facto" fyring. Mange af de berørte bor i København og på Sjælland, og de vil indenfor en overskuelig fremtid skulle enten pendle i fire-fem timer hver dag eller flytte til Odense.

Miljøstyrelsens presseafdeling var tydeligvis også berørt af udmeldingen fra Statsministeriet, og der kunne ikke henvises til relevante personer for en kommentar. Hverken ledelse eller medarbejdere var i timerne efter offentliggørelsen tilgængelige.

De akademiske medarbejdere i Miljøstyrelsen er organiseret i Dansk Magisterforening, hvor det ikke var muligt at få en kommentar fra Bente Brix Madsen, som i styrelsen er kollegernes tillidsmand. I stedet var der kommentarer fra magisterforeningen, hvor formanden Camilla Gregersen ikke kunne se udflytningsplanen som ret meget andet end en kollektiv opsigelse til de ansatte. Hun forklarede, at flytningen af arbejdsstedet for mange vil være vanskelig at passe ind i en familiehverdag.

For elleve måneder siden blev Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i en styrelse med navnet Miljøstyrelsen. Den flyttede til lokaler, som man endnu ikke har benyttet et år. Flyttekasserne er knap pakket ud, før de skal pakkes igen og nu sendes til Fyn.