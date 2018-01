De nye hybridbiler, som Middelfart Kommune har anskaffet, er udstyret med avanceret sikkerhedsudstyr. Fordelen er, at antallet af buler i kommunale biler formentlig vil falde.

Nordvestfyn: I en travl hverdag skal de ansatte i hjemmeplejen parkere et væld af gange, med hvad dertil hører af risiko for at bilen får en bule i ny og næ.

Den risiko er nu minimeret betragteligt ved anskaffelsen af de 23 nye hybridbiler, idet bilerne er udstyret med et bakkamera, så man man inde fra kabinen kan følge med i, om der er fare på færde. Ligeledes er bilerne så tilpas små, at man nemt kan komme frem næsten uanset, hvor man skal hen.

Marianne Britt Larsen, områdeleder i hjemmeplejen, fortæller, at man tidligere har døjet med buler i hjemmeplejens biler.

- Jeg kan konstatere, at jo flere faste medarbejdere, der bruger bilerne, jo færre skader får de, siger hun og sigter til, at der er en tendens til, at vikarer ikke behandler bilerne med samme nidkærhed.

Andre smarte ting hos hybridbilerne er, at de automatisk blænder ned for det lange lys, hvis man selv glemmer det. Desuden bremser de også automatisk, hvis man kommer for tæt på en forankørende.