Morud: Aulaen på Havrehedskolen bliver fyldt med sang torsdag den 25. januar klokken 19.30, når Langesøkoret inviterer alle interesserede til fællessang. Først og fremmest handler det om at få en hyggelig aften, hvor koret også inviterer på kaffe og kage, men der er også den lille bagtanke, at man måske kunne inspirere nye stemmer til at blive en del af koret.

Langesøkoret består i dag af 18 personer, men man vil gerne op og være 30 igen, som man tidligere har været.

- Hvis man går og overvejer at melde sig ind i et kor, er det en god anledning til at få en smagsprøve, og folk vil gerne fortælle om, hvordan det er at synge sammen, fortæller korleder Uffe Hansen, som lover, at der absolut ikke er noget pres for at melde sig ind, hvis man møder op til fællessang.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at ønske specifikke sange, som man synger sammen med koret.

- Det er altid sjovere at synge, når man er flere. Det er ligesom at sidde i en biograf. Det er også sjovere, når salen er fuld, siger Uffe Hansen.