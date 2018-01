Filmanmeldelse

Mange ville nok betegne Per Fly som en politisk instruktør. Han blev Danmarks- og filmverdensberømt for sin trilogi om den danske under-, over- og middelklasse med "Bænken" (2000), "Arven" (2003) og "Drabet" (2005), og ud over skæverten "Kvinden der drømte om en mand" (2010) og portrætfilmsmesterværket "Monica Z" (2013) har Fly med tv-serier som "Forestillinger" (2007) og "Bedrag" (2016) udforsket relationer imellem mennesker og ikke mindst dyrket det spegede spil, som magtkampe ofte kan udløse.

Derfor er "Dobbeltspil" og dens FN-korruptionsskandale da også en historie, der er som skabt til den politisk bevidste instruktør, men desværre bliver den aldrig mere end blot velfortalt. For Per Fly lader simpelthen til at have glemt følelserne et eller andet sted i sit engelsksprogede drama om alle de magtkampe og fifleri, som hans film med rolig hånd og dystre billeder afdækker minutiøst.