- Hvis du vil bo i en by med butikker, er du nødt til at bruge dem, opfordrer Maria Nielsen, der nu i 10 år har drevet skoforretning i Kerteminde. Hun mærker ofte, at folk foretrækker den magelige nethandel frem for at dukke fysisk op i en butik.

Kerteminde: Spring ud over kanten og tro på, at der vokser vinger ud, mens du falder, lyder et råd.

For 10 år siden var det praktisk talt det, som Maria Nielsen, der nu er indehaver af Amanda Sko i Kerteminde, gjorde. Hun forlod sin trygge tilværelse som skolelærer for at kaste sig ud i et liv uden sikkerhedsnet som selvstændig med egen skobutik i Vestergade. Her 10 år efter, at hun forlod den danske folkeskole, kan hun stå blandt skohylderne i sin butik og gøre status på tiden, der forsvandt.

“ Det er som om, at folk er blevet mere magelige. Det kan forekomme som en forhindring for dem at skulle bevæge sig ind i en skobutik fysisk for at tage en sko af for at prøve én anden, men jeg vil bare opfordre folk til at komme forbi. Kom ind og se, hvad jeg har, hvis jeg ikke har det, som folk søger lige nu, kan jeg måske skaffe det hjem. Maria Nielsen, indehaver af Amanda Sko.

- Jeg elsker min butik, men det har også været og er hårdt arbejde, fastslår hun.

Da Maria Nielsen overtog butikken 1. februar 2008, var butikken en del af kæden Tops Sko, men i 2013 krakkede Tops i Danmark og kom på norske hænder.

Maria Nielsen blev tilbudt at komme med, men valgte at stå uden for for bedre at kunne imødekomme de behov, som kunderne i Kerteminde-området har. Butikken skiftede i den forbindelse også navn til Amanda Sko.

- Tidligere skulle jeg have bestemte sko i min butik. Nu kunne jeg selv bestemme hvilke sko, jeg ville have hjem. Jeg fik en anden luft og var ikke så låst mere, så det var faktisk fint at blive mig selv, forklarer hun og fortæller, at hun i butikken har sko fra størrelse 18 til 47.