Assens: Der er grøde i byggebranchen i disse år, og medlemmerne af foreningen Assens Miniby holder sig heller ikke tilbage med byggeopgaverne.

I Assens Minibys værksted, der er indrettet i byens tidligere gasværk, bygges der i disse måneder på livet løs. Det sker ganske vist kun i størrelsesforholdet 1:10, men medlemmerne går alligevel til sagen med en stor iver og ildhu.

Brydes Gård Brydes Gård ligger i Østergade 42 i Assens.Ejendommen er opført i 1777 som det ældste grundmurede hus i Assens.



Gården har navn efter købmand Hans Bryde Holst. Han var en velstående og hæderlig købmand, der blandt meget andet handlede med grovvarer.



Gården blev senere overtaget af købmand Thorvald Plum.



I 1896 gik fem mænd sammen og åbnede Assens Bank, der fra starten havde lokaler i Kindhestegade 1.



Da lokalerne blev for små, lejede banken sig i 1909 ind i lokaler hos Harald Plum i Østergade 42.



I 1980 købte banken hele ejendomskomplekset af familien Plum.



Forhuset ud mod Østergade er fredet.

Således kunne Assens Miniby holde rejsegilde på et af foreningens helt store projekter. Det gælder byggeriet af Brydes Gård, som medlemmerne tog fat på i november sidste år.

- Det er første gang, vi har fremstillet rigtige spær til en bygning, fortæller minibygger Jørgen Sloth Hansen, der er murermester og sjakbajs på bygningen sammen med Tommy Steffensen.

Inden byggeriet gik i gang for et par måneder siden, havde medlemmerne hyppigt været forbi den nuværende ejendom i Østergade 42 for at tage fotos og måle op for at sikre, at proportioner og detaljer bliver helt rigtige.

Jørgen Sloth Hansen vurderer, at der skal lægges op til 12.000 små mursten samt 5000 tagsten på bygningen, inden den står klar og færdig om et par år.