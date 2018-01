Ærøskøbing: I ti år har en flok friske folk hoppet i vinterhavet ved det gamle benzinhus BP-huset på havnen i Ærøskøbing. Det er koldt, og det er primitivt, for der er hverken sauna eller varme i huset, som er opført i 1927 og 55 kvadratmeter stort. Men nu søger foreningen De Ærøske Vinterbadere om støtte hos Realdanias projekt Underværker til at renovere det gamle hus.

Underværker Den almennyttige forening Realdanias kampagne Underværker deler i februar for sjette og sidste gang penge ud til projekter, der gavner og engagerer lokalmiljøet gennem det byggede miljø.Realdania har afsat i alt 45 millioner kroner til samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter i hele perioden.



Man kan maksimalt ansøge om en million kroner til et projekt. Der er frist 15. februar, og herefter udvælger et bedømmelsesudvalg de projekter, der får støtte.



Ifølge projektbeskrivelsen, som kan ses på Underværkers hjemmeside, søger vinterbaderne 662.500 kroner til at "restaurere det gamle hus på en nænsom måde, der tager hensyn til stedets særlige atmosfære og historie". Det er blandt andet husets vand- og elinstallationer, betongulvet, vægge og tag, der skal renoveres, og så er det planen at få en sauna installeret.

Vinterbaderne har to gange tidligere søgt fonde om store beløb til mere forkromede projekter med blandt andet en badebro, men denne gang har foreningen valgt at være mere realistisk, fortæller formand Winni Kyed.

- Vi satser på noget, der er lidt mere primitivt og beskedent, og at vi så får det til at fungere. Og vi synes, stentrappen er udmærket at bade fra, bare der er et reb. Det vil også passe bedre ind i miljøet, at vi fastholder det, som det har set ud, siger hun.

Det er helt bevidst, at foreningen har valgt at forme projektet i respekt for det eksisterende miljø og den gamle bygning, fortæller Winni Kyed. Det er nemlig et af de kriterier, Realdania vælger projekterne ud fra. Et andet kriterium er, at projekterne skal have lokal opbakning i form af likes på hjemmesiden. 200 likes skal der til, før et projekt kan komme med i puljen, som et udvalg skal kigge på, og det har projektet allerede samlet.

De Ærøske Vinterbadere er "forsigtigt optimistiske" i forhold til at komme i mål denne gang, siger Winni Kyed. Og det kan være med til at udvikle foreningen, som i øjeblikket har 30 medlemmer, håber hun.

- Vi kunne godt tænke os at lave større arrangementer, men det er afhængigt af faciliteter. Nu er der et koldt cementgulv og et nøgent rum, og der ingen steder at hænge sit tøj. Vi håber også, vi får flere medlemmer, hvis først vi får det renoveret. Så er det nok mere attraktivt, siger hun og håber, at huset kan stå færdigt inden næste sæson starter i efteråret 2018.