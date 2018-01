Fredningssag

Trelde: Forleden var ejerne af skovparcellerne i Trelde samlet for at drøfte, hvordan man skal forholde sig til, at Danmarks Naturfredningsforening lægger op til en fredning af deres skove.

Naturfredningsforeningen har meldt ud, at de vil rejse en fredningssag for at sikre naturværdierne i skoven og ikke mindst de geologiske værdier. Man vil sikre de rekreative interesser.

Skovejerne har i generationer drevet skovene, og den fremstår i dag som en af de skovområder i Danmark, der har den største biodiversitet - altså forskellige arter i fauna og flora.

- Så vi forstår ikke, hvad det er man vil med fredningen, siger talsmand for skovejerne Ulla Jensen, som selv er skovejer og lagde hus til mødet.

Trelde-skovene består af knap 600 hektar skov, og ved en fredning vil man blandt andet blive pålagt restriktioner i forhold til, hvilke træer der må dyrkes.

