Nordfyn: Når man får billig musik til den lokale sommerfest og Traktortræk i Særslev og i øvrigt synes, at gutterne bag Diskotek Railion er nogle rare fyre, så træder man til, når der opstår problemer.

I hvert fald hvis man er Sportsvennerne i Særslev. For da nogle tyve for et halvt års tid siden plyndrede en af Diskotek Railions vogne med udstyr til en værdi af cirka 85.000 kroner, satte sportsvennerne sig i spidsen for en indsamling. Det fortæller Claus Harboe, næstformand i Sportsvennerne i Særslev.

“ Efterhånden har vi jo også andet at bruge tid på, så vi har snakket om at drosle lidt ned. Mikkel Hansen og Morten Kej

- Når nu de fik stjålet alt deres dyre grej, så ville vi gerne hjælpe til og lagde en indsamling ud på Facebook, fortæller han.

Sportsvennerne i Særslev havde håbet at få samlet 3000-4000 kr. ind, men de endte med at kunne overrække 5000 kr. til Diskotek Railion.

- Der er godt nok et stykke op til 85.000 kroner, men vi er bare glade for at kunne hjælpe. De er nogle gode gutter, som ikke fortjente det der, siger Claus Harboe.

Og de "gode gutter" er selvsagt glade for støtten fra sportsvennerne.

- Det er vi meget taknemmelige for. Det er flot, at de tog sådan et initiativ, siger to af ejerne af det mobile diskotek Railion Mikkel Hansen og Morten Kej.