Kirke

Forsamlingshuset blev præstegård Huset på Prangervej, overfor bageren, blev oprindeligt bygget som forsamlingshus. Det var i starten af 1950'erne, oplyser Torben Vesterlund Jensen.Da der senere opstod splid mellem folkene bag forsamlingshuset, endte det med at blive sat til salg. Samtidig mente Michaelis Kirke, at der var brug for at være mere til stede i den vestlige del af byen. Derfor købte kirken forsamlingshuset og begyndte at bruge huset som kirkesal. Så kunne folk fra vestbyen komme i kirke uden at skulle bevæge sig helt ind til midtbyen. Efter nogle år mente kirken, at en præst hellere måtte flytte til stedet, hvorefter der blev bygget til, så Pastor Knudsen kunne rykke ind. Det skete i begyndelsen af 60'erne. Da Hannerup Kirke blev indviet i 1974, etableredes grænsen mellem Michaelis og Hannerup ved Ullerup Bæk. Dermed lå det gamle forsamlingshus i Hannerup Sogn. - Vi brugte det som sognecafé. Men til sidst var der ikke plads nok, og caféens aktiviteter flyttedes til sognegården. Og det gjorde dele af huset overflødigt, siger Torben Vesterlund Jensen. Derfor ombygges bygningen nu uden konfirmandstue og med en mindre del afsat til tjenestebrug.

Bygningen, som i virkeligheden er en sammenbygning af et gammelt forsamlingshus og en senere tilføjet præstebolig, havde hårdt brug for at blive renoveret, fortæller Torben Vesterlund Jensen.

“ Da elektrikeren så de smuldrende ledninger, kunne han pludselig forstå, at han så ofte måtte rykke ud til huset her. Torben Vesterlund Jensen, menighedsrådsformand

- Der kom vand gennem taget, og ledningsnettet var så gammelt, at plastikken smuldrede, forklarer han.

I forbindelse med renoveringen flyttes nogle vægge og døre, gulve skiftes og rum nyindrettes.

- Det handler dels om, at vi ikke har brug for en stor konfirmandstue her, og dels, at folk fremover kan få adgang til tjeneste-delen af huset uden at skulle gennem præstens private bolig, siger Torben Vesterlund Jensen.

I forbindelse med, at den gamle forsamlingshus-del af bygningen formindskes, bliver der også bedre plads til parkering foran bygningen - noget, der ifølge John Vesterlund Jensen har været brug for i lang tid.

Når renoveringen er slut, er der 220 kvadratmeter bolig til præsten og hendes børn samt 64 kvadratmeter kontor og tilstødende toiletter.