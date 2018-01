Langeland kommer til at mangle over 150 sosu-ansatte de kommende år. Det viser tal fra fagforbundet FOA.

Langeland: Der kommer til at mangle sosu-ansatte inden for de kommende år, og alene Langeland skal bruge 158 flere.

Det viser tal, som fagforbundet FOA har beregnet frem til 2026. Dels på grund af pension/efterløn, dels på grund af stigningen i antallet af plejekrævende ældre.

94 yngre sosu'er skal erstatte dem, som trækker sig tilbage i perioden, svarende til 29,4 procent, mens der er behov for 64 ekstra, fordi der bliver mange flere ældre, eller 20,1 procent for denne kategori.

Samlet skal kommunerne på Fyn skal tiltrække over 3500 nye ansatte på sosu-området de næste år, hvis de vil følge med aldersudviklingen. Det truer blandt andet kvaliteten af ældreplejen, skriver FOA i en pressemeddelelse.

Kommunerne har allerede nu svært ved at rekruttere.

- Tallene bekræfter, hvad vi desværre allerede længe har vidst. At der uddannes for få til at sikre den velfærd, som ældre og plejetrængende borgere fortjener, siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA, i pressemeddelelsen.

Situationen er allerede akut med 73 procent af kommunerne, der mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet, mener hun.