Gammelheder

I dag: ... er det 58 år siden, at Albanibryggerierne besluttede at fjerne en 22 meter høj reklame-ølflaske, som bryggeriet havde rejst et år før i forbindelse med sit 100-års jubilæum. Reklameflasken stod, hvor hovedvejen til Jylland svingede til højre ad Dybdevej.

Flasken blev i sin tid sat op med tilladelse fra Odense Kommune, men med den betingelse at den skulle pilles ned igen efter nogen tid. Det hed om reklameflasken, at den havde en volumen af en sådan størrelse, at den kunne rumme indholdet af en million flasker pilsnere. (SP)

