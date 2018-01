Debat: Fynsk motorvejskamp fortsætter

Af: Erling Bonnesen, medlem af Folketinget for Venstre, Kløverbakken 12, Broby

Læserbrev: Meget tilfredsstillende, at det lykkedes med bredt politisk samarbejde, at få flertal til at få sat penge af i finansloven til næste etape af det tredje fynske motorvejsspor fra Nr. Åby til Odense V.

Det skyldes ikke mindst, at det lykkedes at få løftet sagen op på den politiske dagsorden, så det ikke alene var et fynsk problem, men vi fik det også gjort til en landspolitisk opgave, blandt andet med henvisning til trængslen og stigende antal ulykker på motorvejen.

Nu går det projektforberedende arbejde i gang, så entreprenørmaskinerne efterfølgende kan starte op på strækningen Nr. Åby til Odense V. Det er godt for Fyn og hele Danmark. Det medvirker godt til at skabe vækst og arbejdspladser.

Fokus retter sig nu på det tredje motorvejsspor på strækningen syd om Odense frem til afkørslen til det nye supersygehus. Anlægsloven er på plads, men der er ikke sat penge af til den strækning.

Den fynske motorvejskamp fortsætter, så der også i en kommende finanslov kan blive sat penge af til etapen syd om Odense; gerne så arbejdet med anlæggelse kan følge lige efter, at den nu igangsatte etape bygges.