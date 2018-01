Caroline Wozniacki overlevede to matchbolde, da hun i et højdramatisk opgør tidligt onsdag morgen dansk tid formåede at spille sig videre til tredje runde ved grand slam-turneringen Australian Open.

Wozniacki vandt i tre sæt, 3-6, 6-2, 7-5, over den useedede, 21-årige kroat Jana Fett efter et helt vildt comeback i tredje og afgørende sæt.

I opgøret virkede Wozniacki slet ikke til at være klar fra start. Første parti blev således tabt klart og lynhurtigt, til trods for at danskeren lagde ud med at serve.

I næste parti lykkedes det for Wozniacki at bryde tilbage, men det var en af få succesoplevelser i et skidt første sæt, der blev tabt klart 3-6.

Sættet var generelt præget af en række ukarakteristiske fejl fra Wozniacki, der blandt andet sendte et par lette forhåndsslag ud af banen.

Andet sæt startede også nervøst for danskeren.

Her sendte Wozniacki blandt andet en smash langt ud af banen. Et slag, som danskeren ellers plejer at have særdeles godt styr på.

Hun tabte første parti, inden hun servede sig på 1-1 i andet.

En situation i andet parti, hvor Wozniacki ikke fik lov til at kalde en challenge, virkede til at blive et lille vendepunkt for den 27-årige dansker.

Her kom hun i diskussion med kampens dommer ved stillingen 30-30.

- Det er derfor, du er her. Ellers kunne vi bare klare det her selv, sagde hun til dommeren, da hun ønskede at kalde en challenge.

Det fik hun ikke lov til, men i stedet vandt hun på fornem vis næste bold.

Hun endte med at bryde til 2-1, og herefter kørte hun sikkert sættet hjem.

Efter det overbevisende andet sæt virkede danskeren til at kunne cruise sig til sejr i tredje sæt. Så let gik det dog på ingen måde.

Tredje sæt blev et helt utroligt drama, hvor Jana Fett kom foran 5-1 og havde to matchbolde. Wozniacki formåede dog at overleve matchboldene og indledte på den måde et vildt comeback.

Danskeren reducerede til 2-5 og vandt også resten af sættets partier.

Dermed sikrede Wozniacki sig videre adgang til tredje runde til trods for at have været helt nede i sækken mod den upåagtede kroat.