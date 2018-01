Flere lærere og pædagoger er "fantastisk", men med til en god velfærd hører også en god bygning at drive skole i. By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) vil i sin anden periode på posten som noget af det første rejse en debat om kvaliteten af kommunens fysiske rammer, når pengene fra nyligt energi-salg skal fordeles. Og så vil hun kæmpe for, at flere statslige job og kulturpenge ender i Odense.

1. Odense på Danmarkskortet

- Odense skal placeres helt centralt i hovederne på de nationale beslutningstagere, der lige om lidt skal til at fordele flere statslige arbejdspladser ude i provinsen. Det er også en måde at skabe vækst på og ikke mindst få nogle interessante job og funktioner til byen, hvor vi kan gøre os bemærket. Vi skal ikke længere diskutere, om vi er en storby. Det er vi, og vi er midt i en transformation. Derfor skal vi også rette ryggen kræve, at der skal falde noget af til Odense, når de statslige arbejdspladser, der udflyttes, skal fordeles. Jane Jegind kort fortalt Født den 28. maj 1974Født og opvokset i Aarup på Vestfyn. Enebarn. Flyttede til Odense i 1994.Uddannet cand. negot fra Syddansk Universitet i 2000.Første gang valgt i Odense Byråd i 1997.Var fra 2006-2009 børn- og ungerådmand. Fra 2010-2013 rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen. Fra 2013 rådmand for by- og kultur.Gift med Lars Møllerhøj, el-installatør og medindehaver af el- og vvs-firmaet Kappendrup Aps. Sammen har de datteren Amalie (13 år). Familien bor i Seden Strandby og har sommerhus på Nordfyn. - Under overskriften hører også det, som var årsagen til, at jeg startede bilen 3. januar klokken 7 og kørte til møde hos kulturministeren (Mette Bock, Liberal Alliance, red.). Nemlig spørgsmålet om statslige kulturmidler, hvor især Odense og Aalborg ikke får en ret stor andel. Til gengæld har vi en ret stor kommunal medfinansiering. Nu tages der snart hul på fordeling af de statslige museumspenge, og der har vi arbejdet med at udvikle en model, som vi 3. januar præsenterede for kulturministeren. Den tager afsæt i, at det i højere grad skal belønnes, at vi som kommuner satser på kulturen. Og på hvor mange besøgende, der er, hvor stort oplandet er og så videre, så midlerne kommer andre steder hen end Aarhus og Kbh, som i dag får en rigtig stor del af det. Aarhus modtager i dag f.eks. 67 mio. kroner i statstilskud årligt til museerne, Odense modtager 7 mio. kr. årligt. Interviewserie: Her vil jeg begynde Sammen med resten af det nyvalgte byråd har fire rådmænd og en borgmester netop taget fat på en ny, fireårig periode.



Nogle er nye i jobbet, andre fortsætter på samme kontor som før valget. Men hvad vil byens fem mest magtfulde politikere i byrådet bruge indflydelsen til? Fyens.dk har bedt dem hver især udpege tre områder, hvor de vil begynde.



Mandag:



Tirsdag:



Onsdag: By- og kulturrådmand Jane Jegind (V)



Torsdag: Ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K)



2. Vækst, velfærd og velstand

- Det dækker over, at det er fantastisk, vi har fokus på at sikre flere hænder på skoler og i daginstitutioner. Men de fysiske rammer skal også være i orden. Vi er nødt til at få sat fokus på, hvad det er for en oplevelse, vi vil give vores borgere, når de benytter vores bygninger eller færdes i det offentlige rum. - Indhold gør det ikke alene, rammerne skal også være i orden. Lad os bare tage et eksempel: Det er fantastisk, at vores børn får en bedre undervisning. Men sker det på bekostning af, at vi ikke har råd til at sikre ordentlige toiletter på skolerne, så de sidder og holder sig, så er det ikke god velfærd. Jeg vil rigtig gerne være med til at få sat fokus på, at rammerne også har betydning for velfærden i hverdagen. Det lyder dyrt og som noget med lidt længere udsigter. Eller hvad? - Om lidt får vi en slat penge fra salget af NGF Nature Energy (fælleskommunalt energi-selskab, der blev solgt for nylig, hvor Odense modtager godt 86 mio. kroner, red.). I den forbindelse vil jeg plædere for, at nogle af de penge i hvert fald skal bruges til vores skoler og på de fysiske rammer i byen. - Vi skal også have en debat om, at byggesagsmedarbejdere og lokalplansagsbehandlerne i forvaltningen laver 30 procent mere end for få år siden. Mens vi alle går og jubler over, at der kommer investeringer til byen, skal vi huske, det også er vigtigt, at vi kan levere en god og rigtig service til de investorer, der kommer til vores by. - De (medarbejderne i Byggesag og Byplan, red.) er forudsætningen for, at væksten kan ske. Vi er nødt til at have skabt en forståelse af, at det momentum, vi har i Odense lige nu, skal udnyttes. Derfor er det ikke godt, hvis vi ikke har tid til at hjælpe dem, der kommer til os. Så de medarbejdere, jeg her taler om, ikke bare er folk, der sidder og flytter papir. De er dem, der skaber forudsætningerne for vores vækst.

3. Det brede, gode samarbejde