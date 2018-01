Replik: Allan Holm Nielsen skriver her i avisen, at jeg er sur fordi regeringen ikke "lader statens økonomi løbe løbsk og bare bruger løs på dit og dat". Det er usandt. Det der bekymrer os i Socialdemokratiet er, at regeringen ønsker at føre en meget skæv fordelingspolitik, der grundlæggende vil øge uligheden i vores land.

Vi mener ikke, det er rimeligt, at dem, der allerede har mest, skal have endnu mere på bekostning af vores fælles velfærd.

Tror Holm Nielsen mig ikke, kan han selv læse regeringens planer. Det fremgår klart, at væksten i det offentlige forbrug vil være på 0,3 pct. i en årrække frem. Det er for lidt. Hvis vi skal kunne følge med og levere samme velfærd som nu til de mange flere ældre, der kommer i Danmark, skal det tal være dobbelt så højt.

Vi ønsker altså ikke at bruge penge på "dit og dat". Men vi insisterer på at sikre velfærden i Danmark. Det kunne regeringen også gøre. Men for dem er skattelettelser vigtigere.