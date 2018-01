Kød: Venstre-ordfører ignorerer dansk køds store klimaaftryk

Replik: Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører for Venstre, påstår i avisen Danmark den 13. januar, at "en god bøf ... er godt, sundt, sikkert og klimavenligt. " Det er ikke sandt. Det er ikke klimavenligt at spise kød. Ved at skifte til vegetarisk kost kan du skære op til 63 pct. af din kosts klimapåvirkning. Den danske kødproduktion står for næsten en femtedel af den samlede danske klimapåvirkning.

Han følger op med påstanden: "Danske bøffer af kød er verdens mest klimavenlige". Det er der simpelthen ikke belæg for. Derimod peger forskning på, at den danske bøf har større klimaaftryk end det europæiske gennemsnit.

Der er kun lavet to studier, der sammenligner klimaaftrykket af kød og kun for Europa. Det første placerer Danmark over gennemsnittet i Europa og helt i top på mælk. Det andet placerer Danmark under et europæisk gennemsnit på alle kategorier på nær æg. Det andet studie er interessant, fordi det medregner transport og ændringer i jordbrug, for eksempel klimapåvirkningen, når der fældes skov i Sydamerika for at dyrke sojafoder til danske grise.

Hvad vi spiser er en privatsag, men det er i mine øjne plat, når Erling Bonnesen ignorerer vores saglige kritik af den overdimensionerede danske kødproduktion med en henvisning til hver vores ret til at spise det, vi vil. Landbruget ligger i forvejen under for en masse regler og får 10 mia. kr. i støtte om året. Vi argumenterer for, at der skal produceres mindre kød i Danmark, og regler og støttekroner skal bruges til at fremme en bæredygtig produktion.