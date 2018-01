Folk er med rette bekymrede for, om Danmark knækker over. Sådan skaber vi et Danmark uden kanter

Der er blevet for stor forskel på land og by i Danmark. Det er ikke rimeligt over for de danskere, der bor uden for de store byer og som kan føle sig gemt og glemt. Når brugsen og politistationen er lukket. Apoteket flyttet væk. Folkeskolen, gymnasiet eller læreruddannelsen rykket til en større by i nærheden. Den voksende forskel på land og by risikerer at ødelægge vores nationale fællesskab. Udflytningen af statslige arbejdspladser - som også vores parti støtter - er en god start. Men det er ikke nok. For mens regeringen flytter nogle offentlige arbejdspladser, sparer regeringen på andre, især indenfor uddannelse. Derfor er der i dag færre statslige arbejdspladser uden for de store byer end før, regeringen kom til. Derfor bør regeringen lave en mere offensiv plan, der kan gøre en markant forskel for de mange danskere, der bor uden for de store byer. Vi foreslår følgende tre tiltag:

1) For det første skal vi stoppe nedskæringerne på uddannelse og i stedet styrke uddannelse i provinsen. Regeringens besparelser på erhvervsskoler, gymnasier og professionshøjskoler er dybt skadelige. Især for landdistrikterne. Her kæmper man i forvejen med at tiltrække unge, så uddannelserne kan opretholdes. Nu er flere ungdomsuddannelser lukningstruede. Det minder om virkningerne af kommunalreformen, hvor folkeskolerne måtte lukke i stor stil i de mindre byer. Men skoler og ungdomsuddannelser udgør livsnerven i enhver by. De er afgørende for at kunne fastholde de unge og give virksomheder og kommuner de nødvendige hænder. Derfor bør regeringen og Dansk Folkeparti stoppe nedskæringerne. Samtidig skal regionerne have større ansvar for at oprette uddannelser, så alle lokale interesser tilgodeses. Vi foreslår samtidig, at mindst halvdelen af alle nyoprettede erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelsespladser oprettes uden for de fire største byområder.

2) Radikale Venstre foreslår for det andet, at de ministerier, der bidrager mest til udflytning af arbejdspladser, får en økonomisk gulerod. Det vil stoppe den uskønne konkurrence mellem de statslige institutioner om at undgå udflytning. Det koster i første omgang på bundlinjen, når et ministerium flytter arbejdspladser ud. Derfor skal ministerierne have en økonomisk bonus. Samtidig skal alle ministerier opstille mål for udflytning, der skal være gennemført inden for fem år

3) For det tredje skal der skabes flere jobs i den private sektor. Regeringen flytter offentlige job til de mindre byer. Vi tror, det er mindst ligeså vigtigt at skabe flere private job. For jo flere, der arbejder i den private sektor, jo flere skattekroner får kommunen i kassen. Det giver øget service, så kommunen kan tiltrække borgere.

Radikale Venstre har fremlagt et udspil til, hvordan vi skaber job inden for lokal fødevareproduktion. Vi vil støtte grøn innovation af nye fødevarer og fjerne det statslige bureaukrati. Vi kalder udspillet "Småt er godt". Vi tror på, at der er en hær af kreative landmænd uden for de store byer, der bare venter på at virkeliggøre deres idéer. Det skal også være nemmere for danske virksomheder at skaffe udenlandske hænder, hvis de ikke kan skaffe danske hænder. Vil vores plan så virke og skabe mere balance? Det er vi overbeviste om. Hvis regeringen får held til at fastholde besparelserne på uddannelse frem til 2021, vil der i hele perioden være skåret, hvad der svarer til godt 5.000 stillinger på erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser mv. uden for Københavnsområdet. Det skal sammenholdes med de 3.900 stillinger, som regeringen indtil nu har flyttet ud. Alene vores forslag om at oprette halvdelen af nye studiepladser uden for de store byer, vil med sikkerhed tilføre 300 nye stillinger udenfor de store byer, hvis antallet af studiepladser vokser med f.eks. 6.000 på landsplan.

I den sidste udflytning opsagde 86 procent af de berørte medarbejdere deres arbejde. Ganske få flyttede rent faktisk med jobbet. Borgerne i Frederikshavn må kigge langt efter flere skattekroner i kommunekassen. Samtidig har vi tabt erfaring i de udflyttede organisationer. Lad os ikke gentage fortidens fejl. Det var de samme partier, der stod i spidsen for kommunalreformen, som betød den største centralisering i Danmarkshistorien - ikke mindst for folkeskolerne. De stod i spidsen for politireformen, der skar dramatisk på lokale betjente i de mindre provinsbyer. Og de stod i spidsen for et boligskattestop, der berigede de velhavende boligejere i de store byer og gjorde det svært at sælge sin bolig i provinsen. Nu er det på tide at gøre livet bedre for de mennesker, der bor uden for de store byer. Vi må (gen)opbygge de lokale offentlige og private institutioner, som intet lokalsamfund kan undvære - især ikke på uddannelsesområdet. Danmark har altid været både land og by. Det må også være vores ambition for fremtiden.