Replik: "De skal hjem, eller skal de?" Sådan lød overskriften på chefredaktør Peter Rasmussens klumme i avisen Danmark den 16. januar. Han slår til lyd for, at flygtninge bliver - for, som han påstår, skal de være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, som hele Europa inden længe har! Magen til tosset tankegang skal man lede længe efter. Det skulle altså være nødvendigt med endnu flere flygtninge, migranter, familiesammenførte for at sikre Danmarks/Europas behov for arbejdskraft, og så oven i købet primært for at sikre, at de mange ældre i fremtiden får pasning?Jeg ved godt, at det fra Peter Rasmussens side var forsøgt solgt som: "Jamen, de kan nu dansk, er med i det sociale liv, har fået job...." Ja, set med den på, så lyder det hårdt at sige farvel, når det så yderligere krydres med et behov for deres arbejdskraft. I landets og Europas ghettoer er arbejdsløsheden langt over 50 procent, primært med anden etnisk baggrund, ofte er det også anden- og tredjegenerationsudfordringer. Kære Peter og andre ligesindede: Få nu løst de udfordringer omkring de milliardudgifter, disse områder har, før I taler om at "importere" flere, som kan ende i samme skuffe. Udgifterne til de mange kommende ældre burde været sikret ved, at de faktisk for de flestes vedkommende selv har arbejdet et helt liv, mens milliarderne, der fosser ud til ghettoerne, er forfejlet socialdemokratisk politik over flere generationer. DET er det opgør, der bør være. Så få nu dem, som er her i landet, sat i arbejde, eller fratag dem deres offentlige ydelser og tilbyd dem en tur/retur.