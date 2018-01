Det sagde de på borgermødet Når noget gøres tilgængeligt for alle, så bliver det tilgængeligt for ingen. Det her er provinsielt, uambitiøst. Jeg er i dag blevet meget, meget skuffet. Dorthe Riis Madsen, Nyborg, om det nye Nyborg Slot. Det gamle Nyborg Slot gør vi til museumsgenstanden. Vi vil bringe Kongefløjen til live igen. Det er sådan set det, vi arbejder for. Erland Porsmose, direktør, Østfyns Museer Det her er en alt, alt for moderne bygning. den kunne lige så godt ligge i Barcelona, Berlin, Beijing. Det ligner alt andet lort, hvad jeg nær sagt - det har jeg ikke sagt! Troværdigheden halter. Mikael Jalving, klummeskriver, Jyllands-Posten. Jeg er barnefødt her. Jeg skal ikke gøre mig klog på arkitektur, men det giver mig ret til at have en holdningen til det her. Gennem århundreder er der bygget til og bygget om på Nyborg Slot. For mig er det her at gøre kulturarven tilgængelig. Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune Jeg er sikker på, det vil skabe stor værdi for vores kommune at gøre historien interessant for flere. Så stor ros og rart at se, at byrådet kan samles om det her. Kritikerne kommer mest udefra med en opfordring kort før byrådsvalget til ikke at stemme på Venstre på grund at det her. Så bare, hvordan det gik! Michael Skouw, Nyborg Vi har i Nyborg god tradition for at holde borgermøder. Og at holde en god tone! Søren Møllegård, vicekommunaldirektør og ordstyrer på borgermødet om lokalplanen for Nyborg Slot

Da den kendte debattør Mikael Jalving i et længere indlæg havde kritiseret den moderne arkitektur i de nye tilbygninger, der kommer til at omgive det gamle slot, tog borgmester Kenneth Muhs (V) ordet og forsvarede projektet. Og borgmesterens indlæg blev mødt med langvarige klapsalver - modsat Jalving - der måtte finde sig i tilråb fra andre af mødedeltagerne, mens han havde ordet.

Nyborg: Det var ingen tvivl, hvor sympatien lå hos langt de fleste af de cirka 200 mennesker, der tirsdag aften var mødt op i Bastionen for at deltage i borgermødet om projektet ved Nyborg Slot.

- Med det nye byggeri vil vi jo gerne vise, at det er et moderne byggeri. Nøjagtig som vi ved renoveringen af det oprindelige slot værner om de forskellige stilarter, der hører til de forskellige byggeperioder. Men i øvrigt er der jo faktisk noget, der ligner skydeskår i det nye byggeri også. Det er især lavet for at give børn og måske gæster i kørestol mulighed for at kigge ud.

Her blev mikrofonen givet til arkitekt og medindehaver af tegnestuen Cubo, Lars Juel Thiis, der har stået i spidsen for vinderprojektet:

Det var netop det med moderne byggeri, der fik kritikerne til at kræve mikrofonen. Mikael Jalving, der er kommentator i blandt andet Jyllands-Posten, sagde:

- Min bekymring ved det her er, at det er alt, alt for moderne byggeri. Det gamle slot drukner i det nye byggeri. Erland Porsmose taler om troværdighed. Det er netop troværdigheden, der halter her. Det byggeri, vi ser på tegningerne kunne lige så godt have stået i Barcelona eller Berlin. Det er ikke unikt for området her, sagde han, inden han blev afbrudt af højlydte opfordringer til at stille et spørgsmål og sætte sig ned.

Borgmesteren greb mikrofonen og svarede:

- For mig er det her unikt. Vi står med noget meget nytænkende og unikt - noget der kan stå i 50 eller 100 år. Prøv at forestil jer det nye slot, når man kommer gående fra Stendamsgade og ser det pompøse slot, der en til en gengiver det gamle middelalderslot. Det er unikt, sagde Kenneth Muhs og fik så aftenens største klapsalve.

Men Mikael Jalving var ikke aftenens eneste kritiker. Også Dorte Riis Madsen, Nyborg, talte imod byggeriet, selv om hun samtidig erklærede sig som fan af Erland Porsmose og Janus Møller Jensen - de to museumsfolk, der for alvor har sat skub i formidlingen af Nyborgs fortid.

Flere spørgere spurgte til driftsøkonomien i det kommende museum på slottet, mens andre ville vide, om det var muligt at fremhæve de mange arkæologiske fund i det nye byggeri - eventuelt ved at lave glasplader i gulvet.

Og debatten fortsatte, der Stiftstidendes reportere måtte suse hjem til redaktionen for at nå at skrive artiklen her.