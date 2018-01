Dels har der ifølge museumsdirektøren været omkostninger til at flyttede slottets museumsbutik ud af den tidligere Danehofkro til de midlertidige lokaler i den gule bygning, hvor museumsfolkene har haft kontorer, og dels er gæsterne efter besøg på slottet ikke i samme omfang som tidligere vendt tilbage til butikken for at se på varesortimentet.

Østfyns Museer noterer et samlet minus i omsætningen på 200.000 kroner i 2017 for de to museumsbutikker i Nyborg, dén på slottet og den på Borgmestergården i Slotsgade.

Nyborg: Mens arkæologer og andre har rodet og regeret ved Nyborg Slot, så det i den forgange sæson mest af alt lignede en lukket byggeplads, har slottet alligevel formået at tiltrække publikum i et antal, der svarer til de foregående år, nemlig godt 20.000.

Han er ikke meget for at opgive de faktiske omsætningstal, men han kan oplyse, at Østfyns Museer regner med, at der de kommedne tre år, hvor Nyborg Slot er lukket for publikum for restaurering og udbygning, vil blive en markant nedgang i indtægterne.

- Vi har ikke længere nogen butik ved slottet, og samtidig mister vi mister jo også entré-indtægerne fra de besøgende til slottet, siger Erland Porsmose.

Så Østfyns Museer budgetter med et indtægtstab på en halv million kroner hvert af de kommende tre år. Samtidig står museerne med udgifter til at tømme slottet inden restaureringen, ligesom også Borgmestergården endnu mangler at få de stationære udstilling sat op på ny.

- Vi har taget højde for det i budgetlægnignen, men det kan ikke undgå, at vi de næste par år desværre må undvære et par af vores ansatte, siger Erland Porsmose, som dog varsler, at når Nyborg Slot genåbner i efteråret 2020, ventes der igen at være brug for flere ansatte.