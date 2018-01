Der skal oprettes en række nye uddannelsesstationer i 10 provinsbyer rundt omkring i landet. Det gælder blandt andet flere erhvervsakademiuddannelser, og det glæder de Danske Erhvervsakademier.

- Vores reaktion er helt klart positiv. Det er et skulderklap til uddannelsessektoren og også til erhvervsakademiuddannelsen, og det er lige det, vi har brug for, siger Charlotte Lundblad, formand for Danske Erhvervsakademier.

Regeringen præsenterer onsdag etape to af udflytningen af statslige arbejdspladser, "Bedre Balance ll". I den forbindelse bliver mellem 500 og 1000 nye uddannelsespladser også spredt ud over Danmarkskortet.

Erhvervsakademiuddannelser er en blanding af kortere og mellemlange videregående uddannelser inden for områder som byggeri, design, it og økonomi.

Charlotte Lundblad mener, at planen kan få flere dimittender til at vælge storbyerne fra som bopæl.

- Tallene viser, at de unge, når de dimitterer, bliver boende i de områder, som de er uddannede i. I Midt- og Vestjylland bliver 80 procent af de unge dimittender fra erhvervsakademierne boende, siger hun.

Ifølge Sophie Løhde, ministeren for offentlig innovation, skal planerne give et kompetenceløft til hele landet, og så skal uddannelserne tættere på virksomhederne.

- Når vi derfor etablerer en ny uddannelsesstation ved siden af Novo Nordisk i Kalundborg, så er der selvfølgelig en mening med tingene, så er det fordi, at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, og det vil vi gerne understøtte, siger Sophie Løhde til DR.

Erhvervsakademierne er også glade for, at uddannelserne kommer tættere på, hvor de unge nyuddannede har muligheder for at komme i arbejde.

- Det er vigtigt, at de unge kommer tættere på virksomhederne, og det betyder jo, at det bliver nemmere for virksomhederne at få den lokale arbejdskraft, siger Charlotte Lundblad.