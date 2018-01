Demokratiet er "under angreb og viger tilbage" mange steder i verden, mens USA er ved at give afkald på dets traditionelle rolle som forkæmper for demokratiets idealer.

Sådan hedder det i en årlig rapport fra tænketanken Freedom House i Washington.

I rapporten hedder det videre, at Rusland og Kina "øger undertrykkelsen" inden for deres egne grænser, mens de to lande samtidig "eksporterer deres ondsindede indflydelse til udlandet".

Den uafhængige amerikanske tænketank, som måler demokratiets vilkår, finansieres af offentlige midler. Den siger, at den igangværende udvikling er farlig for demokratiet.

- Demokratiet står over dets værste krise i årtier, siger lederen af Freedom House, Michael Abramowitz.

Tænketanken har særligt fokus på trusler mod politiske rettigheder og borgerrettigheder, og på afholdelse af frie og retfærdige valg samt pressefrihed beskyttelse af retssamfundet.

Rapporten oplyser, at 2017 var det 12. år i træk med tilbagegang i den globale frihed, da 71 lande fik registreret indskrænkninger af politiske rettigheder og borgerrettigheder.

- En markant udvikling i 2017 var tilbageskridtene i USA, hedder det i rapporten, som siger, at der har været tilbageskridt i landet i de seneste syv år.

- Men tilbageskridtet accelererede i 2017 på grund af sikre tegn på russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016 og krænkelser af basale etiske normer i præsident Donald Trumps administration, skriver Freedom House og nævner samtidig en reduktion i transparens i den amerikanske regering.

Rapporten fremhæver dog, at "pressen og retssystemet er forblevet modstandsdygtigt over for uophørlige angreb fra præsident Trump."