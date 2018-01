Foruden borgmesterens tale var også direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen på talerstolen med en klar opfordring.

- Nordfyn har syv statslige arbejdspladser pr 1000 indbyggere. Gennemsnittet i resten af landet er 33. Når man tømmer et område for liv på den måde, så går det galt. I Danmark har vi mange års tradition for, at vi betaler lige meget for el, telefoni og så videre, og så er det da også dybt uretfærdigt, at der nu pludselig ikke er lige god adgang til for eksempel internet i hele landet, lød det fra Kim Ruberg til avisen.

Bogense: Hvis Nordfyns Kommune var et selvstændigt land, ville det gå utrolig godt. Hvis Frederiksberg Kommune var det samme, ville de gå fallit på ingen tid. Sådan lød det fra Danmark På Vippens næstformand Kim Ruberg i sit oplæg til Nordfyns Kommunes nytårskur tirsdag aften på Bogense Rådhus. Danmark På Vippen arbejder for at rette op på balancen i Danmark, hvor hovedstaden i mange år har nydt mere end godt af centraliseringsbølgen, der har skyllet over landet siden 1970'erne.

Men ellers er nytårskuren en kærkommen lejlighed til at få hilst på hinanden, mente flere af de fremmødte.

- Der er mange mennesker sådan en aften, og der er en god stemning, så jeg er glad for at kunne komme og sige godt nytår, lød det fra iværksætter Birgitte Vangsgaard, der tidligere har deltaget i nytårskur.

Debutant var derimod Steen Lyhne-Johansen, direktør på Farstrup Furniture.

- Jeg har aldrig været på rådhuset, så det var også for at komme og få det set. Jeg bor jo heller ikke på Nordfyn, så jeg har ikke det store netværk. Derfor er det godt at komme herop og møde nogle mennesker, lød det fra møbeldirektøren, som i øvrigt sendte roser til kommunen for et fint arrangement.

Borgmester Morten Andersen var glad for at kunne invitere blandt andet de 40 virksomheder, som han har været med til at besøge i det forgangne år.

- Det betyder meget for os, at de virksomheder åbner døren op for os og bruger et par timer på vores besøg, så det her er vores måde at sige tak for det, lød det fra ham.