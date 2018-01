Uddannelsespladser

Fredericia: Fredericia får mellem 50-100 nye uddannelsespladser i forbindelse med, at regeringen etablerer en såkaldt uddannelsesstation for automationsteknolog-uddannelsen. Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse baseret på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense.

Uddannelsesstationer er små lokale afdelinger af eksisterende uddannelser. De placeres i områder, hvor der er en efterspørgsel efter arbejdskraft inden for forskellige konkrete felter. Med uddannelsesstationerne får det regionale Danmark et kompetenceløft, lyder det i en pressemeddelelse fra finansminissteriet.

- Ved at etablere uddannelsesstationer i alle fem regioner får unge uden for de store byer nemmere ved at tage eksempelvis en erhvervsrettet uddannelse. Det giver samtidig virksomheder, som ligger uden for de store byer og kan have svært ved at rekruttere medarbejdere, bedre muligheder for at få den arbejdskraft, de har brug for. Og det er helt afgørende for, at der kan skabes vækst og udvikling i hele Danmark, siger Sophie Løhde, der er ansvarlig minister for den nye runde udflytning af statslige arbejdspladser.