Læserbrev: Hvis jeg kom, som jeg jo egentligt gør, fra Kirkeby, altså et sted i kommunen, der ikke er tæt på Svendborg City, kunne jeg nok komme på at tænke, at debatten om parkering på Torvet var mig et lille problem? Eller måske ville jeg tænke, at det var mest belejligt for mig med en mulighed for parkering tæt på det - der gør, at det vil føles nemmere for mig at handle i midtbyen?

Spørgsmålet må derfor være, om Torvet bliver mere indbydende at se og være på - uden mulighed for parkering, men med tillokkende aktiviteter. Fordi et torv uden liv og aktiviteter, er et torv der "tigger" efter liv, et liv som lokale borgere og turister naturligt vil søge til, hvis der var et aktivt hverdagsliv - og derfor kunne ignorere muligheden for parkering.

Det var nemt for mig at skrive uden selv at have et konkret bud på et aktivt liv til Torvet.

Ja, men jeg gjorde det alligevel som mit bidrag til den fortsatte debat om Torvet.

Tak for ordet.