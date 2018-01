Læserbrev: Kære Bo Hansen. En ny borgmester skal vise, at han sætter en ny retning. Det er forventeligt. Men helt ærligt Bo, at bruge 21 parkeringspladser på Torvet som dit mantra, er ikke særlig klogt. Du splitter byrådet. Du signalerer uenighed. Det giver ikke arbejdsro. Du overruler og lader hånt om meget tydelige tilkendegivelser fra de mange forretningsdrivende i Svendborg by. Jeg skal minde dig om, at netop den løsning, der er nu, har både S og SF tidligere nikket ja til som forslag til kompromis. En ordning, hvor bilerne fjernes i perioder, så der gives plads til alle de aktiviteter, der måtte ønskes. Det har du måske glemt?

Du nævner, at en total lukning af Torvet som parkeringsplads vil give et helt andet byliv. Hvor meget udendørs kaffe tror du, der kan drikkes i Svendborg uden for sommersæsonen? Jeg har ikke set, at den halvdel af Torvet, der allerede nu er helt bilfri, har givet noget som helst i den retning. Det er ikke konstruktivt blot at lukke ned, så længe du ikke har andre visioner end "bilerne væk" og tomme ord. Husk også, at det du gerne vil - liv på Torvet - i meget stor grad skabes af og er afhængig af områdets forretninger. Bo, vær dig selv, løsriv dig fra kompromisløse fastlåste S og SF-holdninger, vær Svendborgs nye konstruktive borgmester, lad os stå sammen og lyt også til de forretningsdrivende!