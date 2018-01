Storbrand

Forberedelserne er gjort til, at oprydningen på Dan Gødnings areal på Møllebugtvej. Der skal renses og ryddes for palmeolierester og kvælstof. Man venter blot på grønt lys fra myndighederne.

Fredericia: Der måles op og gøres klar til oprydning på det store havneareal, der op til storbranden 3. februar 2016 husede Dan Gødning og Nagros tanke med henholdsvis gødning og palmeolie.

Omkostningerne ved at få ryddet op efter storbranden skal dækkes af Dan Gødning A/S, har Fredericia Kommune afgjort og selskabet accepteret. Planen for oprydningen er lavet, og den skal blot endeligt godkendes af Fredericia Kommune og Region Syddanmark, så går gravearbejdet i gang.

Nagro A/S skal grave en halv meter jord væk og erstatte det med rent jord på et ubefæstet areal på knap 11.000 kvadratmeter.



Det vil koste omkring fire mio. kr.



I forhold til kvælstofforureningen har kommunen besluttet, at der ikke skal fjernes tonsvis af jord.



Til gengæld skal Dan Gødning etablere ti pumper, som skal fjerne forurenet grundvand.



Der skal pumpe grundvands op og fjernes, indtil kvælstofindholdet er acceptabelt.



Den proces vil koste 36 mio. kr.

- Vi har skullet indgå aftaler med de entreprenører, der skal udføre oprensningen og aftalt bortskafning. Vi ved, at der skal pumpes grundvand op i forbindelse med kvælstofudslippet, og det skal vi have tilladelse til at skaffe os af med, siger informationschef ved Danish Agro Søren Møgelvang Nielsen.

Jordoprydningen kommer til at tage et par måneder, og jorden bliver kørt til selskaber, der er godkendt til at håndtere den slags jord.

For at fjerne de mange ton kvælstof, som endte i undergrunden ved kollapset af de store tanke med gødning er det aftalt, at der skal installeres flere pumpebrønde. Det er målet, at grundvandets indhold af kvælstof skal ned, og det forurenede grundvand skal indtil da pumpes til eksempelvis Fredericia Centralrenseanlæg.

- Kvælstof er i sig selv ikke svært eller problematisk at håndtere, men der kan være andre ting i den opgravede jord, som ikke har noget med ulykken at gøre, der skal tages højde for. Pumperne kommer til at køre i minimum to år, oplyser Søren Møgelvang.