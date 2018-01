Thurø: På sin formandspost i Svendborg Kammermusikforening har formanden gennem de sidste 20 år, Jørgen Lundby set bekymrende og stille perioder, men kan i foråret sige farvel til formandsposten med en 100-årig forening, der både publikums- og kvalitetsmæssigt samt musikalsk fylder guldsale seks gange om året.

- At være foreningsformand er at have ansvar som en selvstændig erhvervsdrivende. Jeg troede, da jeg gik ind i bestyrelsen i 1983, at jeg skulle være der kort og det som medlem, der i bestyrelser er som at være en lønmodtager, siger Jørgen Lundby hjemme på vandkantsforbunden paradisisk plet på Thurø.

Fire forårskoncerter Søndag 28. januar klokken 15.30 fejrer Svendborg Kammermusikforening 100-året med koncert i koncertsalen gennem alle årene: Borgerforeningens guldsal. Det sker med "Trio con Brio" med Stine Hasbirk og Terese Krahnert. På programmet står Haydns klavertrio, Smetana Klavertrio opus 15 og Schumanns Klaverkvintet opus 44, der blev opført ved den første koncert 27. januar 1918. Desuden jubilæumsreception.Foråret byder på endnu tre koncerter. Lørdag 3. februar spiller Ensemble 4.1, og søndag 11. marts Eva Steinaa, obo, Maria Steinaa, fløjte, og Galya Kolarova, piano i Borgerforeningens guldsal. 24. februar er der koncert i Sct. Nicolai Kirke med Vokalensemblet "Ars Nova". Alle koncerter begynder klokken 15.30. Læs mere: www.svendborgkammermusik.dk

Her er det hans kone Rhea Lundby, der spiller på klaver og cembalo. Hun deler samtidig gemalens passion for den klassiske musik.

- Hvorfor man bliver på foreningsposten så længe? Kærlighed! svarer Jørgen Lundby selv.

- Kærlighed ikke bare til den klassiske musik, kammermusikkens mindre ensembler, men til de karismatiske med-musikelskere i bestyrelsen, engageret publikum og de fantastiske musikalske kunstnere fra lokale til verdenstjerner, jeg har mødt ved uforglemmelige sammenkomster efter koncerterne.

Stadig med på noderne Svendborg Kammermusikforening blev stiftet af elskere af klassisk musik, uden at være en forening med forhandlingsprotokol og årlig generalforsamling. Flere af medlemmerne i den første bestyrelse spillede da også selv ved åbningskoncerten i Borgerforeningens guldsal, blandt andet koncertmester Carl Hingst og herreekviperingshandler A. Sponhiltz på violin, købmand Hans Emil Petersen på cello og frøken Karla Hansen på klaver. Andre pionerer er Inger Smith og K.L. Rohweder. Lokale kræfter greb igen instrumenterne under besættelsen. Ellers har foreningen udmærket sig ved at trække professionelle musikere og endda verdensnavne til Svendborg. Udover guldsalen har man holdt koncerter i byens kirker.Kærligheden til kammermusikken (den klassiske musik for mindre ensembler) har gjort, at formænd og bestyrelser ikke sådan er rendt af pladsen. Oscar Eli Poulsen sad fra 1950 til 1994. Ole Gottchau fra 1994 til 1998 og den nuværende formand Jørgen Lundby fra 1998 til dette forår. Han har meldt sin afgang på næste generalforsamling. I den nuværende bestyrelse sidder desuden: Inger Allan, Ole Wagner, Jeff Westh, Tore Bjørn Larsen og Janne Olrik. Jørgen Lundby og historiker Adam Wagner har skrevet en jubilæumsbog "100 år-og stadig med på noderne" blandt andet ud fra foreningens fire gæstebøger, der i ord, billeder og tegninger er den rene musikhistorie.

Jørgen Lundby er med sin bestyrelse enig om de tre ting, de brænder for i Svendborg Kammermusikforening.

- Den klassiske og moderne kammermusik. Et fantastisk, talrigt og koncentreret publikum, der under koncerter kan lade stilhed være stilhed. Ikke mindst vores absolutte forpligtelse til at hjælpe unge danske kammermusiktalenter frem, siger Jørgen Lundby, hvis kærlighed til de klassiske toner også har gjort ham til instrumentbygger. Han viser med stolthed det cembalo med renæssanceklang, som han og bestyrelseskollega Ole Wagner byggede i 1978 til huset musikalske frue. I låget står smukt på latin: "Fordums levende i skoven tav jeg. Nu død synger jeg".

Udover at være 100-årig musikforening og stadig med på noderne, som der står i jubilæumsbogen, så har foreningen sit svar på kronjuvelerne. Det er de fire gæstebøger. Her har indenlandske og udenlandske musikere og sangere skrevet, tegnet og givet både autografer og små anmeldelser af koncerterne, set fra musikernes side.

- Man får helt dårlig samvittighed, når man bladrer uden hvide handsker. Det er side op og ned fantastiske historieskrivning om den klassiske musik i 100 år, siger Jørgen Lundby. På dansk og udenlandsk står smukke ting om arrangører og publikum. Stor, dejlig, herlig oplevelse at besøge jer, står der gang på gang. Her er de første annoncer, plakater og interviews med nutidens stampublikum.

- Trofastheden kan du se gælder også den lokale avis, og så er Kammermusikforeningens historie også historien om Borgerforeningens guldsal. Her står foreningens flygel, og her er den akustik, som musikere og sangere har kaldt nordeuropas bedste, siger Jørgen Lundby.

- Når jeg går af, skal bøgerne i bankboks som kostbare smykker og musikhistorisk vingesus, siger han og lukker bøgerne varsomt på den sid, hvor verdenssopranen Kathleen Ferrier skrev sin kærlige hilsen efter koncert i 1949.

- Jeg har været så glad for tiden i bestyrelsen, siger Jørgen Lundby, der har peget på sin efterfølger, men hvem er endnu en hemmelighed. Udover en flot spillende forening giver han et råd videre.

- Man skal gøre tingene med det samme, siger han.