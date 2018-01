Basketball: Der er revanche i luften for Svendborg Rabbits, der onsdag aften klokken 19.00 tager imod Randers Cimbria i Basketligaen. Da de to hold mødtes i Randers 4. januar, vandt randrusianerne 109-76.

- Vi skal se en helt anden gejst og koncentration i forsvaret. Randers fik alt for mange angrebsrebounds. Vi havde tit kun én mand inde at rebounde under kurven, og det er for lidt. Vi skal vise mere aggressivitet, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.

I kampen i Randers manglede Rabbits den amerikanske topscorer Michael Moore, og han er stadigvæk ude med en ankelskade. Desuden er den langtidsskadede 215 cm høje landsholdsspiller Jacob Enevold Jensen ude i nogle uger endnu.

Til gengæld fik Rabbits' nye amerikanske forward, Demonte Flannigan, debut i Randers, hvor han scorede 14 point.

- Demonte er en mere fysisk spiller end Michael og er stærkere under kurven. Han fik en fornuftig debut i Randers, og han glæder sig til sin første kamp på hjemmebane, siger Troels Mortensen.