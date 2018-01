Et ægtepar fra Ans - en kvinde på 58 og en mand på 64 år - er tirsdag i Retten i Viborg blevet idømt hver seks måneders betinget fængsel for at have udnyttet en døende ældre kvinde.

Det oplyser specialanklager Gorm Søgaard Lund, Midt- og Vestjyllands Politi.

Parret var tiltalt for at have franarret kvinden, der var 84 år og faster til den 58-årige kvinde, en kvart million kroner kort før hendes død i 2015.

Det var under skifteretten behandling af kvindens bo, at der blev opdaget nogle uregelmæssigheder i hendes økonomi, og det førte til en tiltale mod parret for åger.

Både kvinden og manden har nægtet sig skyldige. De har begge udbedt sig betænkningstid og overvejer nu, om dommen skal ankes.

Det var en af de efterladte, der undrede sig over, at der ikke var flere penge på kontoen, og det fik skifteretten til at undersøge sagen.

Det viste sig, at kvinden med få dages mellemrum omkring 1. maj 2015 havde udstedt to fuldmagter til manden i ægteparret.

Den første blev udstedt, mens hun var indskrevet på plejehjemmet Blichergården i Viborg. Fuldmagten gav manden lov til at hæve 50.000 kroner på kvindens bankkonto.

Omtrent fire dage senere udstedte kvinden endnu en fuldmagt. I mellemtiden var hun blevet indlagt på Regionshospitalet Viborg. Denne gang lød beløbet i fuldmagten på 200.000 kroner.

Det samlede beløb, som parret havde fået fra den ældre kvinde, nåede op på 250.000 kroner.

Problemet er, at kvinden var dement og ikke selv kunne disponere over sine midler.

Parret var anklaget for at have udnyttet den ældre dames "personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller bestående afhængighedsforhold" til at få del i pengene.

Dommen på hver et halvt års betinget fængsel er lidt mildere, end anklageren havde bedt om, men det er dog "inden for praksis", siger Gorm Søgaard Lund.