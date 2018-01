Der er studerende med fra alle landets universiteter, når de 25 iværksættervirksomheder dyster ved årets udgave af Venture Cup. Men Fyn er særligt godt repræsenteret i år, for langt de fleste kommer fra SDU. Knap en tredjedel af de 25 finalister er studerende ved SDU, og dermed må de landets syv øvrige universiteter deles om de resterende pladser. Og det glæder Signe Berg Schuwendt, der er ansvarlig for SDU's iværksætterindsats for de studerende.

- Det viser, at vi gør det rigtige. For to år siden havde vi 14 små studentervirksomheder - i dag har vi over 100 i vores miljø, siger hun.

Samtidig gør universitetet en stor indsats i undervisningen for at skabe flyveklare iværksættere. På flere uddannelser er det en del af pensum, at de studerende skal indsende deres forretningsplan til Venture Cup, og det er med til at skærpe opmærksomheden på den virkelighed, der venter efter endt eksamen.

- Mange akademikere er gode til detaljer, men ofte ender de med at sidde pusle for meget med tingene. Derfor skal vi hjælpe dem ud og give dem en forståelse for, hvad det vil sige at starte sin egen virksomhed. Man kan sige, at vi skal hjælpe dem med at tænke kommercielt, siger Signe Berg Schuwendt.