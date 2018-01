De fynske borgmestre står klar til at byde ind, når regeringen onsdag ventes at præsentere sin plan for udflytning af en række statslige arbejds- og uddannelsespladser.

En række fynske borgmestre venter i spænding på den plan for udflytning af statslige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som regeringen ventes at præsentere onsdag. Enkelte af dem har endda sendt ønsker til bestemte styrelser og institutioner eller på anden måde gjort opmærksomme på deres kommune. En af dem er Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune. Han har rettet henvendelse til flere af regeringens ministre - senest beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Staten flytter ud Pr. 1. oktober 2016 var der flyttet 1.126 af de besluttede knap 3.900 arbejdspladser ud i provinsen. Langt størstedelen af de planlagt udflyttede institutioner skulle have været flyttet inden udgangen af 2017, men blev skubbet. Anden bølge af udflytninger kommer nu også til at omfatte en række erhvervsrettede uddannelser.



Regeringen vil i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser - baseret på erfaringerne med de allerede besluttede udflytninger. - Jeg har sendt en hilsen og gjort opmærksom på, at vi ikke har mange af den slags arbejds- og uddannelsespladser. Derfor vil vi være glade for at få vores del. I første omgange bare til Fyn og sekundært til Assens, siger han og peger på, at pladserne kan have stor effekt i de mindre kommuner og er grundlaget for vækst. Han vil dog ikke låse sig fast på bestemte styrelser eller uddannelser, men erklærer sig parat til at tage imod hvad som helst. Også Kerteminde-borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) afventer regeringens plan, inden man byder ind, men peger på det maritime og vindmølleproduktion som oplagte områder.

Ikke optimistisk