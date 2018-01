Manchester Uniteds forsøg på at hente den chilenske landsholdsangriber Alexis Sánchez afhænger af, om Henrikh Mkhitaryan vil skifte den anden vej.

Det fortæller Mkhitaryans agent, Mino Raiola, til den engelske avis Times.

- Manchester United kommer ikke til at hente Sánchez, medmindre Mkhitaryan går med til at skifte til Arsenal, siger Raiola.

- Mkhitaryan har tænkt sig at gøre, hvad der er bedst for ham. Han har to og et halvt år tilbage af sin kontrakt, så det er hans beslutning.

- Sánchez er en del af Mkhitaryan-handlen, det er ikke den anden vej rundt, siger agenten.

29-årige Sánchez har kontraktudløb hos Arsenal til sommer, så London-klubben risikerer at miste chileneren uden at få nogen penge i kassen om et halvt år.

United-manager José Mourinho vragede Mkhitaryan til mandagens Premier League-kamp hjemme mod Stoke på grund af tvivl om armenierens fremtid.

Mourinho fortalte efter 3-0-sejren over Stoke om sit syn på Sánchez, som har været rygtet til flere klubber - heriblandt Manchester City og Chelsea.

- Der er intet nyt om Alexis Sánchez, han er Arsenal-spiller. Hvis han bliver, er det fantastisk for Arsenal, hvis han skifter til os, så er det fantastisk for os.

- Hvis han skifter til en anden klub, så er det fantastisk for den klub, lyder det fra Mourinho.

Chelsea-manager Antonio Conte, som tidligere har betegnet Sánchez til rabatpris som en god mulighed, afviste tirsdag, at klubben er ved at hente chileneren.