Holland, Irland og Danmark ventes at miste meget handel ved brexit og bør ifølge Haag have særordninger.

Den hollandske finansminister, Wopke Hoekstra, siger tirsdag til tv-stationen RTL, at det ikke vil være retfærdigt, hvis lande, som kommer til at blive uforholdsmæssigt meget ramt af tabt handel ved Storbritanniens udtræden af EU, også skal betale et øget bidrag til EU's budget.

Dette gælder navnligt Holland, Irland og Danmark.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde i sidste uge på en konference i Bruxelles om EU's næste langtidsbudget, at medlemslandene må ryste op med flere penge til EU-samarbejdet, når briterne siger farvel.

- Ingen vil betale mere. Og ingen vil miste noget. Men det er svært at få til at gå op, når en nettobidragyder forlader samarbejdet, sagde Juncker.

Storbritannien efterlader et hul i EU-budgettets indtægter på 12-13 milliarder euro om året. Det svarer til mellem 90 og 97,5 milliarder kroner.

Til gengæld vil EU også spare udgifter til Storbritannien. Men nettotabet ventes at udgøre mindst ni milliarder euro (67,5 milliarder kroner) om året.

Danmark er blandt dem, der vil have EU-budgettet skåret ned, når 28 medlemslande bliver til 27.

I dag udgør EU-budgettet omkring en procent af de 28 EU-landes samlede bruttonationalprodukt (bnp).

Men det er ikke nok efter den britiske exit, mener EU-Kommissionen.

Den foreslår, at budgettet kommer op på godt og vel 1,1 procent for at række til det hele.

EU-Kommissionens formand går ikke ind for fri bar i Europa. Men han mener heller ikke, at det europæiske samarbejde koster så meget.

- Det koster de europæiske skatteydere en kop kaffe om dagen. Det er det hele. Jeg mener, at Europa er mere værd end en kop kaffe om dagen, sagde Juncker.

Storbritannien forlader efter planen EU i marts 2019.