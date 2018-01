Det er en god idé kun at give SU-lån til udenlandske studerende fra lande, som Danmark har en aftale om gældsinddrivelse med, mener Venstre.

Det kan bare ikke lade sig gøre, betoner skatteordfører Louise Schack Elholm (V), efter at både støttepartiet Dansk Folkeparti og regeringsparterne Liberal Alliance og De Konservative har talt varmt for det.

- Det er ikke rimeligt, at folk kan få SU-lån i Danmark og så tage hjem og lade være med at betale tilbage. Derfor skal der findes en løsning.

- Men vi skal overholde de aftaler og regler, vi selv har været med til at indgå, siger Louise Schack Elholm.

Udenlandske studerende havde i 2016 misligholdt SU-gæld for 426 millioner kroner. Heraf står EU-borgere for 123 millioner kroner.

Danmark er forpligtet til at tilbyde SU-lån til studerende fra EU-lande. Men når de studerende har forladt Danmark igen, har skattemyndighederne ingen mulighed for at inddrive gælden.

DF vil inden ugen er omme fremsætte beslutningsforslag om, at Danmark standser SU-lån til studerende fra lande, som Danmark ikke har bilaterale aftaler om tilbagebetaling med.

Hverken De Konservative eller Liberal Alliance vil svare på, om de stemmer for beslutningsforslaget, før de har set det. Men de bakker op om idéen.

Louise Schack Elholm kalder det "meget lidt konstruktivt" at træffe en "hurtig beslutning" om noget, man ikke ved om er lovligt:

- Det er godt politisk håndværk at sætte sig ind i tingene og finde konstruktive løsninger i stedet for at lave symbolpolitik.

Hvad lovligheden - eller manglen på samme - angår, mener EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF), at der gælder et "nødret-argument". Men det affejer Louise Schack Elholm.

- Jeg synes ikke, man kan påstå, at vi er i en nødret-situation. Nødret handler om krig. Vi er nødt til at gøre noget, der juridisk kan lade sig gøre, siger hun.

Spørgsmål: Men det er jo ikke noget nyt problem. Risikerer vi ikke bare, at det her trækker ud, mens SU-gælden vokser og vokser?

- Det trækker ikke bare ud. I første omgang arbejder vi på at få bilaterale aftaler med andre lande. Det er vores første vej ud af det her, og så arbejder vi videre på, hvad der ellers kan lade sig gøre, siger hun.