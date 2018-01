I Nyborg har der været enkelte kritiske røster mod byggeriet ved Nyborg Slot. Det er dog for intet at regne mod den ballade, som byggeriet på Koldinghus startede for mange år siden.

Nyborg/Kolding: - Jamen, det udløste jo nærmest "borgerkrig".

Sådan beskriver Poul Dedenroth-Schou stemningen i Kolding i begyndelsen af 1970'erne, da arkitekternes tegninger til en "gendigtning" af middelalderborgen Koldinghus dukkede op. Poul Dedenroth-Schou er nu pensionist, men han var i 1976 til 2013 leder af museet på Koldinghus.

Museet på Koldinghus Koldinghus er et tidligere kongeligt slot i Kolding, formentlig anlagt af Erik 5. Klipping i 1268 som grænseværn mod hertugdømmet Slesvig.I marts 1808 kom en flok spanske soldater til at sætte ild i slottet, og der var ikke penge til at bygge det op igen - staten gik bankerot i 1813.



I 1892 blev der indrettet museum i en del af nordfløjen.



i 1972 gik man i gang med den moderne rekonstruktion under arkitekterne Inger og Johannes Exner. Pengene kom hovedsageligt fra Boligministeriet og fra Vejle Amt og Kolding Kommune.



Det blev en meget langvarrig historie. Det nye Koldinghus blev indviet 1989, og restaureringen blev tildelt EUROPA NOSTRA-prisen i 1993.



Se mere på koldinghus.dk.

I dag er renoveringen af Koldinghus berømmet i hele verden, og arkitekterne har modtaget flere hædersbevisninger. Men sådan så mange borgere i Kolding altså ikke på sagen inden byggestart i begyndelsen af 1970'erne.

Arkitekterne bag Koldinghus var ægteparret Inger og Johannes Exner, og de spillede ud med et meget dristigt projekt i stål og glas.

- Der blev startet underskriftsindsamling i byen mod dette projekt, og flere tusinde skrev under. Men der blev også startet en underskriftsindsamling for projektet, fortæller Poul Dedenroth-Schou.

Det var imidlertid ikke den lokale opinion, der gjorde udslaget. Det var derimod Det særlige Bygningssyn under staten med den meget kendte professor P.V. Glob som formand, der sagde nej til projektet.

Det satte det hele i stå i lang tid, og arkitekterne var ved at forlade projektet, men de blev overtalt til at skabe et nyt projekt med brug af mere traditionelle byggematerialer som træ og mursten, fortæller Poul Dedenroth-Schou.

I Nyborg har der kun været meget begrænset modstand mod slotsbyggeriet, og her behøver man næppe frygte, at Det særlige Bygningssyn stikker en kæp i hjulet. Formanden for udvalget hedder nemlig Lars Juel Thiis, og han er en af arkitekterne bag det nye Nyborg Slot og medindehaver af Cubo Arkitekter, der jo vandt arkitektkonkurrencen om at udbygge slottet.

Slotsprojektet er til debat på borgermøde i aften klokken 19 på Bastionen.