EU-Parlamentet vedtager forslag om, hvordan, hvor og hvornår fisk må fanges for at passe på ungfisk.

Det bør være ikke være muligt at benytte såkaldt elektrisk pulsfiskeri i EU-farvande.

Det mener et flertal i EU-Parlamentet, der netop har stemt for et forslag om enklere regler for, hvor, hvornår og med hvilke redskaber EU's fiskere må fiske.

Resultatet lyder, at 399 stemte for, 189 stemte imod, mens 86 parlamentarikere afstod fra at stemme.

Et element i afstemningen, der har skabt debat, handlede om elektrofiskeri eller såkaldt elektrisk pulsfiskeri.

Det drejer sig om en teknik, hvor trawlere bruger net, der genererer en elektrisk strøm.

Det kan bruges til at bedøve fisk, hvilket tvinger dem til at flyde opad, og gør dem lettere at fange.

EU-Kommissionen havde foreslået at tillade innovative fiskemetoder som eksempelvis elektrofiskeri. Men det bør ikke være muligt at benytte i EU-farvande, mener parlamentet.

Den nye lov, der skal sammenfatte og opdatere flere end 30 bestemmelser, skal fastsætte fælles foranstaltninger om fiskeredskaber og metoder.

Men de skal også sætte minimumstørrelse på fisk, der kan fanges og stoppe eller begrænse fiskeri i bestemte områder og perioder.

Parlamentet kan nu indlede forhandlingerne med EU's medlemslande om reglerne.

I Danmarks Fiskeriforening lyder vurderingen, at elektrofiskeri er ikke blevet afprøvet tilstrækkeligt, siger Kenn Skau Fischer, der er kommunikationschef.

- Vi har længe delt den bekymring, der har været omkring, hvorvidt effekterne af elektrofiskeri har været undersøgt tilstrækkeligt, siger han.

Han forklarer, at der siden 2013 har været en forsøgsperiode i Holland, hvor op mod 84 fartøjer har afprøvet teknikken.

Perioden skulle vare fem år, men er endnu ikke udløbet.

- Det, man er bange for, er, hvordan det påvirker de fisk og dyr, der ikke direkte bliver fisket efter, siger Kenn Skau Fischer.

Foreningen mener, at det bør blive afprøvet i sådan en grad, at der fra alle sider kan være klarhed om effekten.