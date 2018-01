Debat: Vores kommune dør af alderdom

Vi skal sammen skabe bedre forhold for uddannelse og job i Faaborg-Midtfyn kommune.

Vi bliver nødt til at få en afdeling af Syddansk Universitet til Faaborg, så de unge der vil læse videre efter gymnasiet eller HF, har et sted at læse, for hvis de skal flytte væk for at læse, ja så kommer de ikke igen. To rådhuse er ligesom eet for meget, der kan sagtens undervises i det ene.

Og unge der gerne vil stifte familie og få børn, vælger ikke efter om der er cafeer eller tatovering eller andet gøgl, pensionistklubber eller morgensvømning; de vil være sikre på at der er døgnåben skadestue, om der er kørende lægevagt, hvis ens lille barn er sygt og man ikke selv kan klare det.

Det er en nødvendighed. Vågn op.

Og hvis regionen eller staten eller EU eller noget andet fantasifuldt, ikke kan eller vil, ja så må vi her i kommunen selv ordne det. Hvorfor betaler vi skat?

Det behøver ikke at koste alverden, og hvis der kommer penge ind igen i skat, så er det en overskudsforretning, og det kan vi godt bruge. Det er heller ikke pengene der er det vigtigste, det er de unge og de nye liv.

Og jobbene? Ja, f.eks. ansætte flere indianere og færre direktører, direktørerne tager bare til EU, så tager vi indianerne, dvs. hjemmehjælpere, sygeplejersker, politifolk, kommunalarbejdere, børnepassere, dem er der alt for få af. Vi kan få 15 indianere for hvad fire direktører koster.

Gør det nemt at åbne virksomhed, lej f.eks. kommunens tomme rum billigt ud, til dem der starter virksomhed og har brug for måske bare et lille lager.

Succes avler succes, så det er bare at starte, ellers dør vores kommune her af alderdom.

Nye Borgerlige vil gøre Faaborg-Midtfyn kommune til en god kommune for alle at være borger i.