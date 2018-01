Tirsdag har anklagemyndigheden offentliggjort, at man vil kræve ubådsbyggeren Peter Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring for voldtægt af særlig farlig karakter og drab på den svenske journalist Kim Wall.

Det er formentlig det forhold, at han i forbindelse med drabet ifølge anklagemyndigheden også har udsat sit offer for grove seksuelle overgreb, at man kræver ham idømt fængsel på livstid.

Den normale straf for et drab ligger på 12 års fængsel, men alt efter omstændighederne kan straffen blive et par år højere eller lavere. Heller ikke en nøje planlagt likvidering fører nødvendigvis til en dom på livstid.

Et eksempel er Hells Angels-rockeren Jørn Jønke Nielsen. Han lå på lur i en varebil og ventede på sit offer, Henning Norbert Knudsen - kaldet Makrellen - fra rockergruppen Bullshit, som blev skudt ned med maskinpistol.

Jørn Jønke Nielsen blev idømt 16 års fængsel.

De sidste mange års domme til livstid viser, at man enten skal have slået flere mennesker ihjel, eller have begået andre forbrydelser end drabet.

I november sidste år blev den 48-årige Christian Andersen idømt fængsel på livstid for at have dræbt en veninde. I forbindelse med drabet stjal han både kontanter og forskellige ting fra hende, ligesom han brændte hendes hus af.

I gennemsnit bliver en livstidsdømt løsladt efter 15-16 års fængsel, men kan allerede efter 12 år gøre sig håb om at komme fri.

Afgørelsen træffes af Kriminalforsorgen. Hvis det bliver et nej, kan den dømte gå til retten, når der er gået 14 år.

Nogle livstidsfanger sidder dog i fængsel i mange år. I 1985 blev Naum Conevski dømt for at dræbe to drenge. Han sidder stadig i fængsel knap 33 år senere.

Anklagemyndigheden lægger også op til, at Peter Madsen idømmes forvaring på ubestemt tid.

For at blive idømt forvaring skal man dels dømmes for en personfarlig forbrydelse, dels skal Retslægerådet vurdere, at man på fri fod frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Det er altså en individuel vurdering, der afgør, om man skal idømmes forvaring.

For eksempel blev Amagermanden, som blev dømt for to drab og seks voldtægter ikke idømt forvaring, men fængsel på livstid.

I november blev en tidligere professionel bokser idømt forvaring for vold og voldtægt mod sin kæreste. Han havde flere domme for vold og voldtægt bag sig, og retten vurderede, at han er så farlig, at forvaring var nødvendig.

Gennemsnitligt set får en forvaringsdømt bevilget udgang efter en periode, der svarer til en fængselsstraf på mindst 12 års fængsel.

Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der har siddet længst i forvaring på det tidspunkt havde siddet indespærret i 21 og et halvt år.