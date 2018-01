Glamsbjerg: En kvinde fra Glamsbjerg-området, der har lidt heste på sin mark, skal i retten for ikke at have passet dyrene forsvarligt nok.

Det oplyser politianklager ved Fyns Politi, Klaus Holten Kristensen til Stiftstidende.

- Det handler om, de var uden adgang til fold, ikke havde adgang til vand og boksene var for små, så de ikke kunne bevæge sig rundt, fortæller anklageren om nogle af omstændighederne.

Hvis kvinden ender med at blive dømt for at overtræde dyreværnsloven, da risikerer hun en bødestraf på 2000 kroner, oplyser anklageren./MAKL