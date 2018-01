Anders Hørsholt fratræder tirsdag som koncerndirektør i Parken Sport & Entertainment. Det oplyser selskabet.

Direktøren for et af Parkens andre selskaber - Lalandia-direktør Jan Harrit - overtager topposten.

- På baggrund af Lalandias stærke resultatudvikling under Jan Harrits ledelse har det været et naturligt valg at udnævne Jan Harrit til koncerndirektør i Parken Sport & Entertainment A/S, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard i meddelelsen.

- Jeg glæder mig samtidig over, at vi har et stærkt ledelsesteam i Parken Sport & Entertainment A/S, som vil blive yderligere forstærket med Katja Moesgaards tiltræden som kommerciel direktør i FCK 1. februar 2018, tilføjer han.

Meddelelsen er kortfattet og angiver ikke, om Anders Hørsholt selv har sagt op.

Jan Harrit fortsætter samtidig som direktør for badelandene Lalandia, lyder det.

Parken har sit udspring i fodboldklubben FC København, men fodboldaktiviteterne udgør i dag kun en del af selskabets samlede indtægter.

Selskabet driver ud over Lalandia blandt andet også Fitness.dk, som er en landsdækkende kæde af fitnesscentre.

Anders Hørsholt har været i selskabet siden 2003 og har haft flere topposter i Parkens selskaber. Blandt andet har han været administrerende direktør i fodboldklubben FCK. Han har været topchef for det samlede Parken siden 2012.

Han har således siddet i spidsen for selskabet i nogle år, som indtil denne sæson har været præget af sportslige sejre i FCK, men som i denne sæson har budt på skuffelser.

Samtidig har Parken haft svært ved at tjene penge på sine fitnesscentre.

Det har også været år, som har været præget af en sag om kursmanipulation mod selskabets tidligere ledelse.

Tidligere formand Flemming Østergaard og tidligere direktør Jørgen Glistrup fik hver en dom på 1,5 års fængsel i 2017 for grov kursmanipulation i 2007-2008.

Parken med Anders Hørsholt i spidsen accepterede i foråret 2017 en bøde på 13 millioner kroner i sagen.