Drabet på den svenske journalist Kim Wall var en planlagt og forberedt forbrydelse, mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Tirsdag har man rejst tiltale mod den 47-årige raket- og ubådsbygger Peter Madsen.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag ønsker specialanklager Jakob Buch-Jepsen ikke at gå i detaljer med det materiale, som angiveligt understøtter påstanden om, at drabet på den svenske journalist Kim Wall var forberedt.

FAKTA: Her er de seneste års livstidsdomme i Danmark Anklagemyndigheden i Københavns Politi kræver Peter Madsen idømt fængsel på livstid eller alternativt forvaring på ubestemt tid for blandt andet drabet på den svenske journalist Kim Wall.



Her er et overblik over de seneste års domme til livstid i Danmark:



2017: Vestre Landsret: 49-årige Christian Andersen for drab på Hanne Pedersen samt efterfølgende tyveri og ildspåsættelse.



2017: Retten i Svendborg: 26-årige Alexander Jensen idømmes livstid for at have skudt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste i april 2016 på Langeland.



2017: Retten på Frederiksberg: Ian Ramm Hansen, der er medlem af Bandidos, for at have skudt tre unge personer tidligt om morgenen 11. november 2015. Han ankede sagen på stedet til Østre Landsret.



2016: Østre Landsret: Den 23-årige Asbjørn Haferbier for drab på to mænd i en grusgrav i Sorø.



2016: Vestre Landsret: Peter-Thue Rudgaard for under en ferie i Tyskland at sætte ild til bilen med sine to døtre på bagsædet.



2016: Højesteret: Jørgen Saugsted for drab på advokat Anders Lindholt og forsøg på at dræbe sin tidligere svigersøn.



2012: Vestre Landsret: Andreas Linnet og Jonas Melchior Hansen for drab på 68-årige Elke Mamsen og hendes voksne søn Hans i Møgeltønder.



2011: Københavns Byret: Den såkaldte Amagermand, Marcel Lychau Hansen, for to drab og seks voldtægter.



2011: Retten i Lyngby: Morten Skipper-Pedersen for drab på sine tre børn på to, otte og ti år i Birkerød.



2011: Østre Landsret: Steen Lassen for drab på sin hustru og parrets to børn i Greve.



* Livstidsdømte kan tidligst blive prøveløsladt efter 12 års afsoning.



* Den dømte kan selv indbringe spørgsmålet for retten efter 14 år.



* Gennemsnitligt afsoner livstidsdømte 15-16 års fængsel.



Kilder: Kriminalforsorgen, Ritzau.

- Der er efter anklagemyndighedens opfattelse tale om en ekstrem grov sag. Og af hensyn til Kim Walls pårørende og af hensyn til, at sagen ikke skal føres forud for hovedforhandlingen i retten her i medierne, så ønsker anklagemyndigheden ikke at gå yderligere i detaljer med anklageskriftet, siger han.

Tidligere har det dog været fremme, at et vidne så Peter Madsen gå med en sav, en fukssvans, i retning mod ubåden, den dag i august han og Kim Wall sejlede ud fra Refshaleøen i ubåden "UC3 Nautilus".

Peter Madsen fik forkyndt anklageskriftet tirsdag formiddag i Vestre Fængsel. Og hans forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, har også fået en kopi, oplyser specialanklageren på pressemødet.

Derudover er Kim Walls pårørende underrettet om indholdet af anklageskriftet i hovedtræk.

Anklagemyndigheden mener, at Kim Wall har været udsat for et særligt farligt seksuelt overgreb, og at hun derefter er blevet dræbt. Muligvis ved kvælning eller ved overskæring af hendes hals.

Buch-Jepsen fortæller, at det er en række skader i form af stik i Kim Walls underliv, som er grunden til anklagen for seksualforbrydelsen. De stik er efter anklagemyndighedens opfattelse blevet påført hende, mens hun var i live.

Der er i den forbindelse rejst tiltale efter straffelovens voldtægtsbestemmelse med den tilføjelse, at der er tale om andet kønsligt forhold end samleje. Derudover er Madsen tiltalt for at have parteret Walls lig og kastet ligdelene over bord.

Alt dette er efter anklagemyndighedens opfattelse udført af en mand, som mentalt set har været tilregnelig. Det bygger man på den mentalundersøgelse, som er foretaget i sagen.

- Peter Madsen er blevet undersøgt på retspsykiatrisk klinik i København. Og Retspsykiatrisk Klinik er nået frem til den konklusion, at Peter Madsen er strafegnet og dermed kan idømmes en almindelig fængselsstraf, fortæller Jakob Buch-Jepsen.

Sindssyge og mental retardering er normalt de omstændigheder, som taler mod en almindelig fængselsstraf her. Men det er altså ikke aktuelt i forhold til Peter Madsen.

Anklagemyndigheden vil gå efter fængsel på livstid, men åbner også muligheden for, at retten ellers kan dømme ham til forvaring, fortæller Buch-Jepsen. For mentalundersøgelsen har nemlig vurderet Peter Madsen til at være farlig.

Og den vurdering er blevet tiltrådt af Retslægerådet, som er landets øverste lægefaglige myndighed i den sammenhæng.

Forvaring er en tidsbestemt foranstaltning, som kan gives til farlige personer. Det kommer i spil, når retten vurderer, at den alternative fængselsstraf ikke er lang nok til at beskytte samfundet mod den farlige person.

Erklæringen fra Retslægerådet lå klar mandag, og derefter blev anklageskriftet udfærdiget.

Peter Madsen nægter sig skyldig i at have dræbt den svenske journalist. Først forklarede han, at hun var blevet ramt i hovedet af en tung luge og var død. Senere forklarede han, at journalisten var blevet forgiftet af kuliltedampe i ubåden. Retssagen mod ham begynder 8. marts i Københavns Byret.