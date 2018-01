Fem løbeklubber i Odense er gået sammen om at tilbyde fortræning til Royal Run i maj, som kronprins Frederik bruger til at markere sin 50-års fødseldag - og til at komme tættere på danskerne.

Løber du med, når kronprins Frederik 21. maj kommer forbi Odense for at markere sin runde fødselsdag med Royal Run?

I så fald byder fem af byens løbeklubber sig nu til med en mulighed for at træne op til det royale løb.

Det er Sanderum Motion, OGF Motion, Fjordager Motion, Løbeklub i TPI og Korup Motion, der skiftes til at stå i spidsen for en ugentlig fællestræning, og første forberedende løbetur bliver 7. februar.

- Deltagerne får varierende træning på forskellige tidspunkter forskellige steder i Odense, lyder det fra klubberne.

- Der er således rigtig god mulighed for at komme i bedre form, møde klubberne og blive en del af et stærkt og godt løbefællesskab, lokker de.

Det er gratis at træne med, men det kræver tilmelding på odense.for-loeb@gmail.com.

Royal Run rammer ud over Odense også Aalborg, Aarhus, Esbjerg og København, og det er kronprinsens plan at nå forbi alle fem byer på den store løbedag i maj.

Kronprins Frederik fylder 50 år 26. maj og har forklaret, at han vil benytte sin runde fødselsdag til at komme tættere på danskerne:

- Jeg har altid holdt meget af sport og fysisk aktivitet og ikke mindst løb. Det giver glæde, velvære og energi. Royal Run skal være et løb, der henvender sig til de erfarne løbere, men i lige så høj grad til dem, der binder løbeskoene for første gang, og alle er velkomne uanset alder. Jeg håber, at rigtigt mange vil deltage i Royal Run, når vi skal sammen igennem fem af Danmarks smukke byer.

Foreløbig har knap 3600 tilmeldt sig løbet i Odense, hvor der er start og mål i Kongens Have.

Det koster 75 kroner at løbe one mile-distancen (1,609 kilometer) og 250 kroner at begive sig ud på ti-kilometeren.

Bag Royal Run står Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Atletik Forbund, og løbet arrangeres i regi af Bevæg dig for livet - Danmarks største idrætsvision, som støttes af Nordea-fonden og Trygfonden.