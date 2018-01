Den 19. Januar går Ill Wicker på scenen i Maskinen, Svendborg. Det svenske rockband optræder med såkaldt psykedelisk folkemusik, som har modtaget stor ros fra musikmagasinet Gaffa. Bandet med seks medlemmer har før spillet på Fanø Free Folk Festival, men hvis man gik glip af det, kommer de nu til Svendborg. Maskinen åbner dørene for fest og musik klokken 20.00 og Ill Wicker går på scenen 22.00. Prisen for medlemmer er 60 kroner og 80 kroner for gæster. Efter koncerten er der mulighed for dans på dansegulvet til Bollywood og folkemusik. (Ida)