Faaborg: Det har virkelig grebet om sig, siden en flok unge filmfolk fra Faaborg i august udsendte det første afsnit af webserien Porno Leif.

I løbet af de første 14 dage fik serien 900 følgere, traileren røg hurtigt op over 10.000 visninger på Facebook og det første afsnit over 19.000 visninger.

Eleverne på Klar til film - Station Next blev inviteret til at sende serien ind til Copenhagen Web Fest i september, og nu har de fået endnu et skulderklap af højeste internationale karakter:

Porno Leif er nemlig blevet udtaget til webserie-festivalen Buenos Aires Web Fest i den internationale kategori. Festivalen finder sted 20.-22. marts i Argentinas hovedstad.

Klar til film - Station Next Filmskolen Klar til film - Station Next har hjemme på Faaborg Gymnasium og udbydes af Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Station Next i Avedøre og Faaborg Gymnasium. Der er også kommet en afdeling på Kulturzonen i Ringe. Bag Klar til Film - Station Next står daglig leder Mikael Woelke samt producer og kommunikationsansvarlig Emil Christian Østergaard.Uddannelsen er for unge i udskolingen og i gymnasiealderen. Elevernes alder spænder fra de helt unge på 13 til de ældre i 20'erne. Eleverne opdeles efter alder og niveau.



Der starter nye hold i Ringe 25. februar og i Faaborg 27. februar. I weekenden 23.-24. februar holdes en filmworkshop i Kulturzonen i Ringe, hvor deltagerne laver en film over to dage, begge dage klokken 10.00-15.30.Webserien om Porno Leif kan ses på Filmskolen Klar til film - Station Next har hjemme på Faaborg Gymnasium og udbydes af Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Station Next i Avedøre og Faaborg Gymnasium. Der er også kommet en afdeling på Kulturzonen i Ringe. Bag Klar til Film - Station Next står daglig leder Mikael Woelke samt producer og kommunikationsansvarlig Emil Christian Østergaard.Uddannelsen er for unge i udskolingen og i gymnasiealderen. Elevernes alder spænder fra de helt unge på 13 til de ældre i 20'erne. Eleverne opdeles efter alder og niveau.Der starter nye hold i Ringe 25. februar og i Faaborg 27. februar. I weekenden 23.-24. februar holdes en filmworkshop i Kulturzonen i Ringe, hvor deltagerne laver en film over to dage, begge dage klokken 10.00-15.30.Webserien om Porno Leif kan ses på Facebooksiden "Porno Leif - en webserie" eller på Youtube.

- Serien er blevet en kæmpesucces, og vi er ret stolte over, at den nu er udtaget som den ene af to danske produktioner. Især er det flot, fordi den anden er webserien Yes No Maybe, der har et stort budget, et professionelt hold bag sig og er nomineret til Robert-uddelingen. Det viser, at vi har en flok talentfulde unge her på Sydfyn, der kan være med i selskab med de store nationale produktioner, siger Emil Christian Østergaard, der sammen med kollegaen Mikael Woelke står i spidsen for Klar til film - Station Next.

De er begge lærere på Faaborg Gymnasium, hvor filmholdet har base, men der er også en knopskydning i Ringe.

De unge filmelever mødes hver mandag aften på Kulturzonen i Ringe og hver onsdag aften på gymnasiet i Faaborg.